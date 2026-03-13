川金會破局？川普月底訪中 美財政部卻擴大制裁北韓企業

美國總統川普（左）即將於本月底訪中，外界猜測可能有望與北韓領導人金正恩（右）會晤。（法新社資料照）

美國財政部以利用資訊技術（IT）從業人員為北韓籌措資金，以研發大規模殺傷性武器（WMD）為由，將6名個人和2個企業列入制裁名單。

美國總統川普即將於本月底訪中，外界猜測可能有望與北韓領導人金正恩會晤。在此背景下，美方卻新增對北韓制裁對象，格外引人矚目。

《韓聯社》報導，美國財政部外國資產管制辦公室（OFAC）12日宣布，多名與北韓有關IT工作人員以造假文件、冒用身分等手段，在美國境內及盟國非法就業，因此將涉嫌非法就業案件的6名個人、2個企業列入制裁名單。

聲明指出，制裁對象包括北韓IT企業「鴨綠江技術開發公司」、總部位於越南的「QUANGVIETDNBG國際服務有限公司」共2企業，以及1名北韓公民、4名越南公民和1名西班牙公民。

聲明強調，北韓當局徵收上述工作人員收入中的絕大部分，僅在2024年，平壤便以這種方式籌措約8億美元（約新台幣255億元）資金。聲明稱，北韓將該資金投入研發大規模殺傷性武器和彈道飛彈。

《韓聯社》引述專家說法報導，川普本月底訪中時，有可能藉機與金正恩會面。雖然美方公布制裁對象多被視為象徵性舉措，實際效果並不明顯，但北韓此前將美方制裁定義為「敵對行為」，不斷要求予以解除。因此，當前兩國領導人可能會晤的背景下，華府卻新增了對北韓制裁對象，其意圖備受關注。

