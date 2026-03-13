游盈隆將任中選會主委！ 胡博硯等3人遭藍白封殺

中選會主委被提名人游盈隆。（資料照）

立法院會今天進行中選會人事同意權案記名投票，根據開票結果，中選會主委被提名人、台灣民意基金會董事長游盈隆，以及國民黨團、民眾黨團推薦的李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬4人皆跨過同意權門檻；副主委被提名人胡博硯、黃文玲、陳宗義則遭藍白封殺，此次中選會委員的組成也將牽動李貞秀當選無效訴訟進展。

中選會目前僅剩4名委員在任，依規定至少有5名委員才能舉行委員會議並決議。行政院去年12月已將中選會主委提名人選游盈隆、副主委提名人選胡博硯、委員黃文玲、李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬及陳宗義7人名單函送立法院，待立法院審議並完成人事同意權案投票。

請繼續往下閱讀...

有關中選會委員被提名人投票意向，民進黨團內部雖對游盈隆有雜音，但仍表態全數支持，國民黨團、民眾黨團在投票前保密到家。根據各黨席次，國民黨團加上參與藍營運作的無黨籍立委陳超明和高金素梅共有54席，民進黨51席、民眾黨8席。立法院現有113席立委，被提名人要跨過同意權門檻，至少需拿到57張同意票。

立法院會今天中午11時40分進行同意權行使事項，議事人員開始於議場內佈置完圈票處及票匭。立法院長韓國瑜裁示，中選會人事同意權案投票截止時間為中午12時40分，如果全體立委在此之前投票完畢，就會提前開票。

韓國瑜於12時40分表示，立法院行使中選會人事同意權投票表決發票報告書，領票委員112位、未領票1位，合計113位。據了解，未領票的立委為謝衣鳯。

游盈隆＋藍白推薦3委員過關

根據開票結果，游盈隆獲112張同意票；胡博硯獲51張同意票、9張不同意票、52張無效票；黃文玲獲51張同意票、8張不同意票、53張無效票；李禮仲獲112張同意票；蘇嘉宏獲112張同意票；蘇子喬獲112張同意票；陳宗義51張同意票、9張不同意票、52張無效票。

據結果，游盈隆以及國民黨團推薦的蘇嘉宏、李禮仲，民眾黨團推薦的蘇子喬4人過關，時代力量創黨黨員胡博硯、與民眾黨主席柯文哲友好的前台聯立委黃文玲、具民進黨籍的陳宗義3位被提名人皆遭藍白封殺，未通過同意門檻。

中選會委員組成 牽動李貞秀當選無效訴訟

李貞秀因雙重國籍、雙重戶籍，引發立委資格爭議，中選會委員的組成也將牽動李貞秀案後續進展。行政院日前指出，根據「公職人員選舉罷免法」第121條，若出現爭議，能提出當選無效之訴的機關只有選舉委員會，行政院尊重中選會認定。

依「中央選舉委員會組織法」規定，中選會委員由行政院長提名經立法院同意後任命，任期為4年，任滿得連任一次；委員應遴選具有法政相關學識、經驗之公正人士擔任；委員中同一黨籍者，不得超過委員總數3分之1，除正副主委外，餘為無給職。

立院議場進行中央選委會主委及委員同意權投票。（記者田裕華攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法