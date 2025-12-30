共機台灣上空拍101？ 專家揭「真相」：營造兵臨城下錯覺！

《央視》釋出軍演影片進行內外宣，其中一段「共軍空拍台北101」受到議論。（圖翻攝自央視微博）

中國昨（29日）宣布大規模圍台軍演，中官媒《央視》釋出數支軍演影片，挑釁意味十足。其中一段「共軍空拍台北101」受到最多人討論，因疑點實在太多，有人覺得是中方用AI生成，還有人說是共軍盜用內湖碧山巖的監視器畫面。粉專「世界特種部隊與軍武資料庫」則認為，這很可能是長焦鏡頭的「視覺欺騙」，拍攝位置其實是在外海並非台灣上空，為的是營造「兵臨城下」的錯覺。

粉專「世界特種部隊與軍武資料庫」今天發文，針對央視發布的「俯瞰台北」偵照圖提出自己的看法，「這張照片在網路上引發了不少回響，更有人敲邊鼓『難道解放軍已經飛到台北了？』、『國軍防空系統失效了嗎？』避免被認知戰，國人必須拒絕廉價的恐慌，回歸專業的影像情報（IMINT）分析。

仔細審視這張照片的地理特徵，畫面最前方是淡水河出海口，左側是淡水，右側是八里與台北港。橫跨河口的淡江大橋主塔清晰可見（且主塔結構完整，符合2025年底接近完工的現況，證明此為近期拍攝）。視線沿著淡水河一路向內延伸，經過重陽大橋、三重，最後聚焦於遠處的台北101大樓與南山廣場。這個視角非常關鍵，即這是一條從西北方往東南方拍攝的標準『淡水河谷視線』。」

版主接著說：「若解放軍無人機真的如宣稱『飛越北部市區上空』，照片的視角應該是『由上而下』的俯視，能看到街道與車流。然而，這張照片呈現的是『極度扁平』的視角。這張照片最令人疑惑的點，在於台北101看起來距離淡水河口非常近，彷彿就在八里對岸。這正是攝影光學中典型的『長焦壓縮感（Lens Compression）』。當使用超長焦鏡頭（例如軍用光電偵蒐系統的紅外線，或高倍率光學鏡頭）從極遠處拍攝時，背景（台北101）與前景（淡江大橋）之間的距離感會被大幅壓縮，讓前後景物看起來『貼在一起』。」

「從地理距離計算，淡水河口距離台北101的直線距離約為20公里，這意味著，拍攝載台（無論是長航時無人機或高空偵察機）根本不需要進入台北市領空，甚至不需要進入淡水河口上空。它只需要在台灣海峽中線以東、鄰接區（24浬）甚至領海基線外緣的高空盤旋，利用高倍率光電球（EO/IR Turret）往淡水河口的缺口『看進去』，就能拍出這種效果。」

版主表示，中方之所以發布這張畫面，就是為了要進行認知作戰，目的有三，「一、證明『看得到』，向台灣民眾展示解放軍的ISR（情報、監視、偵察）能力已經能全天候、清晰地監控淡水河口這一戰略要道。二、製造『兵臨城下』的錯覺，利用大眾對光學透視的不了解，製造『解放軍已在台北上空』的心理恐慌，這是一種低成本、高收益的認知作戰。三、測試反應，測試我方對於『視距內』偵察機的反應紅線，以及社會輿論的承受度。」

版主繼續說道：「許多民眾憤怒地質問『既然看到了，我軍為什麼不把這種在門口窺探的飛機打下來？』這牽涉到現代戰爭中極為敏感的『交戰規則』（Rules of Engagement, ROE）與『比例原則』。我們必須釐清一個關鍵概念，『領空（12海浬）』是一條絕對紅線，但這張照片的拍攝位置，極可能位於領空之外的防空識別區（ADIZ）或鄰接區。在國際法上，位於領空區域的軍機，我方無權擊落，只能伴飛監控。」

「那麼，萬一它真的『切入』領空呢？ 即便外國軍機侵入領空，在承平時期，各國對於『非武裝偵察機』的處置仍極度謹慎，因雖然主權國在法律上有權捍衛領空，但實務上通常會先執行廣播驅離、信號彈示警、攔截迫降等程序，『直接擊落』往往是最後手段。」

版主舉南海的真實案例，「菲律賓公務機近年多次飛入中國控制的南海人工島『領空內』拍攝，但面對這種『侵門踏戶』，解放軍一開始放任拍攝，後來影片曝光後，在輿論壓力下，雖然開始驅離、發射熱焰彈干擾，甚至做出危險逼近，但從沒有發射武器將進入領空的飛機擊落。何況這次解放軍派出一架造價低廉的無人機，就算侵犯了領空邊緣，但沒有掛彈、沒有攻擊意圖，若我方直接用飛彈將其擊落，雖然『合理合法』，卻可能被對方定性為『主動挑起戰端』，給予中國升級衝突的完美藉口。因此面對這種『貼著紅線飛』的空中相機，成熟的軍事反應並非只有『開火擊落』一種選項，雷達監控，電子干擾（軟殺）、未來以無人機升空監控無人機，甚至『不小心』擦撞，都是國際通用的反制手段。​」

最後版主直言，「國人不需要因為一張照片而陷入失敗主義，現代光學與電子科技進步，看得見不代表進得來，就像任何人拿個高倍望遠鏡頭加上攝影器材，就能拍到月球上的坑洞呢！但應該上不去對吧！所以現在照片拍得清晰，不代表真的開戰，該機能有機會拍攝。但在戰術層面上，這也提醒了我們，在未來的台海防衛作戰中，『視覺心理防線』將與實體防空網一樣重要！」

