歲末活動多 疾管署示警：流感最快2週進流行期

歲末年終節慶活動多，雖然國內上週類流感門急診就診約8.1萬人次，與前一週相當。但疾管署預估，扣除假日，加上「低溫、聚會」等不利因素，最快2週後再進流行期，2月中旬達高峰。

上週類流感8萬人次就醫

衛生福利部疾病管制署今天在例行疫報公布最新監測資料，上週（12/21-12/27）類流感門急診就診計8萬1557人次，與前一週相當；另上週（12/23-12/29）新增11例流感併發重症病例（1例H1N1、10例H3N2）及4例死亡（1例H1N1、3例H3N2）。

疾管署疫情中心主任郭宏偉說明，依實驗室監測資料顯示，社區中流行的呼吸道病原體以流感病毒為主，其中以A型H3N2為多，其次為B型及A型H1N1。

而在這個流感季中，目前累計407例重症病例及78例死亡，其中重症病例以65歲以上長者（占64%）及具慢性病史者（占83%）為多，90%未接種本季流感疫苗。

防疫醫師許玉龍說明這次最年輕死亡個案，為1名60幾歲南部男性，本身有癌症病史，沒有接種流感疫苗、國內外旅遊史。個案在11月中旬開始咳嗽、流鼻水、發燒、倦怠等症狀，後來因呼吸困難意識不清到急診就醫，確診流感，X光顯示雙側肺炎，因呼吸衰竭等狀況，當天收治加護病房，使用呼吸器支持、洗腎透析、流感藥物與抗生素等治療，住院5週後，在12月中旬仍不幸過世。

疾管署副署長林明誠表示，近期流感門診數字雖持平，但扣除放假等因素，門急診就診人次略增3%左右，至於是否持續上升還要觀察，尤其近期氣溫降低病毒活性增加，人潮活動也會隨跨年等活動增加傳播機率。

他評估，疫情最快兩週後會進入流行期，到過年前後約2月中旬到達高峰，但這波流感疫情應該不會高於過去。

疾管署提醒，國內氣溫即將下降且歲末聚會活動增加，可能致疫情升溫，高風險族群均須留意重症發生風險，而疫苗接種約需2週才能獲得足夠保護力，提醒符合接種資格民眾，尤其是長者、幼兒及慢性病患者等高風險族群，應儘速接種流感及新冠疫苗，以提升免疫保護力，降低感染後併發重症及死亡風險，若出現呼吸困難、胸痛、意識改變等危險徵兆，應儘速就醫，並配合醫師指示服藥，以降低併發重症風險。

