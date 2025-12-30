高雄交通違規簡訊「係金Ａ」 警提醒：僅通知、無繳費連結

高雄交通違規簡訊「係金Ａ」 警提醒：僅通知、無繳費連結2025/12/30 16:28 記者許麗娟／高雄報導
高雄市交通違規簡訊服務系統使用說明。（高雄市交通大隊提供）
為讓車主能在最快時間知道自己的交通違規情形，高雄市政府警察局優化升級｢交通違規簡訊通知服務」，新增｢員警交通違規逕行舉發案件｣通知，只要登錄系統後均會以簡訊通知車主，但也提醒簡訊僅通知違規行為，不會有繳費連結、要求提供帳號等。
高雄市交通警察大隊指出，「交通違規簡訊服務系統」新增加｢員警交通違規逕行舉發案件｣通知，例如違規停車、闖紅燈遭員警逕行舉發等，可讓車主能在最短時間內知道在高雄地區因交通違規遭民眾檢舉或警察機關逕行舉發（含固定式、移動式測照設備及科技執法、員警逕行舉發案件）。
簡言之，即員警當場舉發以外的所有逕行舉發案件，只要登錄系統後均會以簡訊通知被舉發者，避免發生多次違規而車主不知悉情形，即時降低行車危害，有效維護交通安全秩序。
高市交大說明，民眾可至高雄交通違規便民服務網（https://kcpdcase.kcg.gov.tw）登錄基本資料及手機號碼，並待簡訊通知審核結果，就可以第一時間掌握交通違規資訊，服務措施範疇為高雄市地區經確定舉發之案件，包含下列「固定式、移動式測照設備及科技執法交通違規逕行舉發案件」、「員警交通違規逕行舉發案件」、「民眾檢舉交通違規逕行舉發案件」、「違規拖吊（逾期未領車）案件」，簡訊內容僅為交通違規行為提醒，絕不會透過e-mail或簡訊通知交通罰單繳費，民眾應提高警覺，切勿受騙。
