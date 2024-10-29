新北早療量能不足、敬老卡難用 議員黃淑君要求改善

新北市議員黃淑君過去時常針對遲緩兒早療量能不足、敬老卡不好用等議題，點名市府改善，今天再於總質詢向市長侯友宜就教。（記者董冠怡攝）

2024/10/29 18:35

〔記者董冠怡／新北報導〕新北市議員黃淑君過去時常針對遲緩兒早療量能不足、敬老卡不好用等議題，點名市府改善，今天再於總質詢建議，市長侯友宜應協力爭取中央早療補助、簡化敬老卡計程車叫車流程，以及減少展延登記次數；侯允諾爭取、評估檢討。

黃淑君表示，新北市發展遲緩兒童早期療育服務概況數據顯示，以2022年為例，早療個案通報4797人、服務8926人次，平均一名發展遲緩的孩子，僅能有1.86（人）次有機會接受到早療服務，市府應檢討、侯友宜應將服務人次倍增，並請轄區立法委員針對明年度「發展遲緩兒童早期療育費用補助企劃」1.2億元，協力爭取補助款，1個月內提供檢討報告。

請繼續往下閱讀...

侯友宜指出，遲緩兒早療黃金時間不能等，如何從教育、社會或醫療面向強化相關作為是重中之重，承諾協力爭取中央早療預算。

黃淑君提到，全市敬老卡有效持有人數為76萬2118人，若是每人每月如實用完，至少應花費近44億元，但經查明年度預算編列發現，僅有19億餘元，可預見長輩使用率不到一半，侯友宜應檢討敬老卡使用措施，例如簡化計程車叫車流程、減少展延登記次數、增加使用項目，落實照顧長者。

關於提升敬老卡使用率，侯友宜說，只要在既有社會福利能夠支撐下，敬老卡都會朝更開放的方向走，並解釋預算是按上一年度的執行狀況編列，將檢討敬老卡叫車服務，大約1個月，展延登記則需與北北基桃共商、優化系統設計，未來將列入跨平台會議討論。

另外，台北市社會局今天預告，中低收入戶、低收入戶明年可用敬老卡點數折抵台北市立聯合醫院掛號費，每次最高可以折抵50點。

新北市社會局回應，目前新北市立聯合醫院已提供低收入戶免掛號費、免部分負擔優惠，對於中低收入民眾亦提供藥品部分負擔優惠，有關敬老卡使用範圍將視市府財源朝多元化的方向努力。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法