因應地方政府亂放颱風假 卓榮泰指示氣象署預測資料多給一次

行政院長卓榮泰。（行政院提供）

2024/10/29 18:05

〔記者陳鈺馥／台北報導〕康芮颱風朝台灣直撲而來，外界關注地方政府是否會再亂放颱風假，行政院長卓榮泰今（29）日前往交通部中央氣象署視察，並聽取颱風路徑預測分析簡報。卓揆指示，請氣象署與地方政府妥適溝通停班停課會議召開時程，以利地方政府掌握最新天氣預報資訊，在適當時機點做出最正確的判斷。

氣象署長程家平說明，過往晚上7點提供地方政府的資料，因應前置作業，使用的是傍晚5點的預測資料。卓榮泰院長特別建議多提供一次，因此本次康芮颱風，除了晚上7點正常召開縣市首長相關會議外，晚上9點會再提供一次更新訊息，若地方政府期待有更新、更完整訊息，可待晚上9點相關訊息發布後再做決策。

請繼續往下閱讀...

卓揆指出，颱風路徑如無特別變化，氣象署預計今日傍晚將發布海上颱風警報，希望颱風強度能夠減弱、路徑持續偏西，避免直撲台灣而來。康芮颱風是繼凱米颱風、山陀兒颱風之後，近月來第3個影響台灣的颱風，由於颱風來勢洶洶，請所有同仁有效發揮前次防災經驗，依據標準作業程序做好各項應變準備工作。

卓揆提及，包括針對易致災、易淹水及土石流潛勢地區，及早提供地方政府準確的雨量監控及預警情資，提前做好民眾疏散撤離工作；全力維護重要關鍵基礎設施正常運作；適時啟動穩定民生物價相關措施，並請工程單位務必在施工現場做好安全維護措施，讓所有施工人員獲得更好的保障。

此外，卓揆表示，為在緊急特殊災害時期，提供更穩定的蘇花路廊交通運輸服務，交通部已針對東部地區建立3小時內啟動陸海空疏運計畫，而依據此次颱風路徑預測，宜花東地區將可能有豪雨等級以上降雨，請交通部密切注意颱風動向，適時啟動鐵公路預警性封閉措施，以及相對應的陸海空疏運計畫。

卓揆強調，氣象署近年來持續創新、導入最新科技，將AI技術融入氣象監測系統中，並與歐洲、美國、日本等國家與地區進行資料交換，進一步提供國人和防救災單位第一手最準確的氣象預警資訊。

卓揆也說，民眾關心的颱風假議題，依據《天然災害停止上班及上課作業辦法》，主要是由地方政府決定颱風假的發布及通報，也請氣象署依據過去累積的經驗，進行通盤檢討，與地方政府妥適溝通停班停課會議召開時程。

康芮颱風朝台灣而來，行政院長卓榮泰今（29）日前往交通部中央氣象署視察，並聽取颱風路徑預測分析簡報。（行政院提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法