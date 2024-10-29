趙怡翔批實體人行道施作龜速 北市交通局：目標每年完成20處

台北市2023年完成的6條實體區隔人行道中，世新大學山洞口前長度只有6.6公尺的一小段，也算成一條。（趙怡翔辦公室提供）

2024/10/29 18:02

〔記者林承鴻／台北報導〕台北市綠色標線型人行道常遭車輛占用違停，無法有效保障行人安全。台北市議員趙怡翔說，今年1到8月實體分隔人行道僅增加5條，過渡性的標線型人行道卻增加了126條，多了25倍以上，實體人行道增設速度太慢。交工處回應，目標每年施作20處實體人行道，在施工有困難的地方，會以緣石、欄杆等方法達成人車分離。

趙怡翔呼籲交通局勿再以「條」統計人行道改善成果，他指出，去年完成的6條實體區隔人行道中，世新大學山洞口前長度只有6.6公尺一小段，交通局也算成一條當政績；而石牌國中後面一條15公尺的人行道也被算做今年完成的其中一條。交通管制工程處處長張建華說，未來會以長度來計算改善成果。

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交通局長謝銘鴻同意標線型人行道是過渡性措施，實體人行道才能實質保護行人，會檢討其他替代方案，而要達成人車分離的方法有很多種。

實體墊高式人行道方面，張建華說，需克服排水、地下管線障礙等問題，社區或車道出入口高度也可能是阻礙。趙怡翔說，不能做實體抬升的人行道也有其他做法可以保障行人安全，例如以路緣石讓人車分離，或用欄杆區隔等。張建華說，會跟新工處協調、調整工法，平面以壓花地坪、阻隔欄杆或緣石等處理，施工上較方便快速。

至於先前交工處提供新工處62條可做實體人行道清單，卻有32條經實際測量後寬度不足，新工處4月要求更新提供完整路型資料，交工處至今卻長達6個月沒有回覆。張建華說，因人力流失加上工程案發包，人力上抽不出來而有所延誤，會加速進行；趙怡翔要求交工處一個月內檢討提交更新資料。

考量施工量能，張建華說，交工處預計每年完成20處實體人行道，今年已完成5條，交工處會提供可施工清單給新工處，並和新工處協調最終施作地點。

台北市交通局指出，實體阻隔平面式人行道，以壓花地坪、鍍鋅隔柵、欄杆緣石等，施工方便快速又兼顧行人通行安全。（記者林承鴻翻攝）

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