藍白砍預算羅一鈞求立委高抬貴手放過防疫 再爆疫情恐連機票都買不起

衛福部疾管署副署長羅一鈞無奈喊話，跪求立委諸公高抬貴手放過防疫！（資料照）（記者邱芷柔攝）

2025/01/18 16:12

〔記者邱芷柔／台北報導〕藍白聯手大砍政府預算，連防疫經費都不放過！衛福部疾管署副署長羅一鈞無奈喊話，面對COVID-19疫情，台灣繳出漂亮成績單，其中一大關鍵是5年前派專家去中國武漢帶回第一手資料，比世衛更早確認新冠病毒人傳人，守住台灣，如今這筆關鍵預算從3.4萬元被砍到只剩6800元，「跪求立委諸公高抬貴手放過防疫！」

衛福部傳染病醫療網中區指揮官、中國醫藥大學感染管制中心副院長黃高彬也直言，防疫攸關全民健康與安全，懇請立委以蒼生為重！

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立法院昨日表決中央政府總預算案的通案刪減部分，藍白聯手通過二讀，刪除高達939億7500萬元，約占總預算的3%，創下歷史新高，其中有多項疾管署預算遭刪。

羅一鈞表示，疾管署被刪的預算包括中國旅費刪減80%、國外旅費刪減60%、媒體宣導費刪減60%、國內旅費刪減20%、水電費刪減10%、委辦費刪減10%等。他舉例，中國旅費原本編列3.4萬元，如今只剩6800元，連機票都買不起！

羅一鈞說，這筆3.4萬元的預算是為了在緊急疫情發生時能派人前往考察，平時並不會動用，上次使用是5年前，當時派出兩名專家前往武漢帶回第一手消息，比世衛更早確認新冠病毒具有人傳人特性，台灣隨即提升防疫等級，有效守住疫情，如今這筆預算被砍至僅剩6800元，萬一再次發生緊急狀況，連機票都買不起，「編在那裡也是編心酸的！」必要時恐怕只能挪用其他防疫經費，壓縮其他防疫資源。

「心情比外頭的氣溫還冷！」羅一鈞直言，下週一、二立法院將繼續審議各部會及疾管署的預算，衛福部、疾管署的媒體宣導費甚至可能「全刪歸零」，若提案通過，疾管署每週二下午2點向國人報告疫情的例行記者會恐無以為繼，疫情資訊透明度勢必大幅降低，對國人的健康與安全將帶來嚴重影響。

黃高彬也說，實地調查是疫情期間最準確的方式，以2020年為例，專家到中國現場觀察，發現當地數據不透明，許多異常現象與中國官方說法不符，因此得以及時反應。他強調，派人現場調查雖有風險，但對保障國人健康相當重要，若因經費不足無法出差，一旦爆發群聚感染，後果不堪設想，經費刪減還會影響防疫物資採購，讓疫情應對更加被動。

對於媒體宣傳費被砍，黃高彬指出，民眾若缺乏正確資訊，恐影響防疫成效，加速疫情擴散，甚至衝擊健保與醫療系統，呼籲委員以蒼生為重！

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