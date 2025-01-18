為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    藍白砍預算羅一鈞求立委高抬貴手放過防疫 再爆疫情恐連機票都買不起

    衛福部疾管署副署長羅一鈞無奈喊話，跪求立委諸公高抬貴手放過防疫！（資料照）（記者邱芷柔攝）

    衛福部疾管署副署長羅一鈞無奈喊話，跪求立委諸公高抬貴手放過防疫！（資料照）（記者邱芷柔攝）

    2025/01/18 16:12

    〔記者邱芷柔／台北報導〕藍白聯手大砍政府預算，連防疫經費都不放過！衛福部疾管署副署長羅一鈞無奈喊話，面對COVID-19疫情，台灣繳出漂亮成績單，其中一大關鍵是5年前派專家去中國武漢帶回第一手資料，比世衛更早確認新冠病毒人傳人，守住台灣，如今這筆關鍵預算從3.4萬元被砍到只剩6800元，「跪求立委諸公高抬貴手放過防疫！」

    衛福部傳染病醫療網中區指揮官、中國醫藥大學感染管制中心副院長黃高彬也直言，防疫攸關全民健康與安全，懇請立委以蒼生為重！

    立法院昨日表決中央政府總預算案的通案刪減部分，藍白聯手通過二讀，刪除高達939億7500萬元，約占總預算的3%，創下歷史新高，其中有多項疾管署預算遭刪。

    羅一鈞表示，疾管署被刪的預算包括中國旅費刪減80%、國外旅費刪減60%、媒體宣導費刪減60%、國內旅費刪減20%、水電費刪減10%、委辦費刪減10%等。他舉例，中國旅費原本編列3.4萬元，如今只剩6800元，連機票都買不起！

    羅一鈞說，這筆3.4萬元的預算是為了在緊急疫情發生時能派人前往考察，平時並不會動用，上次使用是5年前，當時派出兩名專家前往武漢帶回第一手消息，比世衛更早確認新冠病毒具有人傳人特性，台灣隨即提升防疫等級，有效守住疫情，如今這筆預算被砍至僅剩6800元，萬一再次發生緊急狀況，連機票都買不起，「編在那裡也是編心酸的！」必要時恐怕只能挪用其他防疫經費，壓縮其他防疫資源。

    「心情比外頭的氣溫還冷！」羅一鈞直言，下週一、二立法院將繼續審議各部會及疾管署的預算，衛福部、疾管署的媒體宣導費甚至可能「全刪歸零」，若提案通過，疾管署每週二下午2點向國人報告疫情的例行記者會恐無以為繼，疫情資訊透明度勢必大幅降低，對國人的健康與安全將帶來嚴重影響。

    黃高彬也說，實地調查是疫情期間最準確的方式，以2020年為例，專家到中國現場觀察，發現當地數據不透明，許多異常現象與中國官方說法不符，因此得以及時反應。他強調，派人現場調查雖有風險，但對保障國人健康相當重要，若因經費不足無法出差，一旦爆發群聚感染，後果不堪設想，經費刪減還會影響防疫物資採購，讓疫情應對更加被動。

    對於媒體宣傳費被砍，黃高彬指出，民眾若缺乏正確資訊，恐影響防疫成效，加速疫情擴散，甚至衝擊健保與醫療系統，呼籲委員以蒼生為重！

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播