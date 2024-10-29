台南武英殿睽違28年再辦王船醮 11/3一起來添載、拉王船

南廠武英殿甲辰年王猷大典重頭戲「送王船」將於11月3日登場。（記者王姝琇攝）

2024/10/29 18:13

〔記者王姝琇／台南報導〕南廠武英殿甲辰年王猷大典重頭戲「送王船」即將於11月3日登場，廟方祭出8千份添載包供民眾添載，也力邀前來見證王船揚帆、一起拉王船祈福。這是武英殿睽違28年再辦王船醮，特別將打造王船時削下的木角料製成「平安舟參」，加碼贈予添載民眾。

武英殿位於大智街，早年是台南市風化區「新町」，如今紅燈戶已不復存在，甲辰年王船醮即以「新町迎鬧熱」為主題，融入創意設計與做法，引人注目。特別的是，武英殿王船醮為12年1科，但期間因內部缺乏整合，離上舉辦已暌違28年，也是武英殿有紀錄以來的第6次王船醮。

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「添載」是王船祭典中，信眾們為千歲爺王船添載補給品，象徵增添王船航行的續航力。日前交陪境友宮廟陸續前來武英殿拜船頭祀宴添載，其中，下土地總祿境廟出奇招，一行50人身著復古造型來拜船頭，添載物品也是濃濃復古風包裝，還特別將祀宴場打造成南廠水門的舊地景樣貌。武英殿則祭出8千份添載包，內含米、糖、鹽、柴、豆、油，加贈「平安舟參」給添載民眾。

武英殿說，甲辰科王猷大典建醮普渡已圓滿完成，11月3日即將迎來重頭戲「送王船」，遶境隊伍預計於當日上午7點從廟口出發，前往安平漁光島恭送王船揚帆、燒化，下午接著進行遶境祈安，範圍以安平區、中西區為主。包含本廟共19頂轎子，由祀典大天后宮擔任頭番、境主南廠保安宮押後；民眾添載即起開放受理到送王船當日，歡迎民眾一起來添載、拉王船祈福。

武英殿祭出8千份添載包，加贈「平安舟參」給添載民眾。 （記者王姝琇攝）

下土地總祿境廟一行50人身著復古造型來拜船頭。（記者王姝琇攝）

下土地總祿境廟到武英殿拜船頭，將祀宴場打造成南廠水門的舊地景樣貌。（記者王姝琇攝）

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