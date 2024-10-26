高雄彌陀濟山宮王船「遊天河」 信眾徒步3公里護送到海墘

高雄彌陀區漯底里濟山宮甲辰年五朝王公醮，今天下午熱鬧恭送王船遊天河（燒王船）。（記者蘇福男攝）

2024/10/26 18:02

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄市彌陀區漯底里濟山宮甲辰年五朝王公醮，今天下午熱鬧恭送王船遊天河，大批虔誠信眾徒步3公里一路護送王船至南寮新庄海墘，場面熱鬧滾滾。

濟山宮是漯底里地方公廟，主祀李府千歲，相傳孫氏先祖孫侯連、孫侯端兄弟300多年前隨鄭成功來台，從福建省南安縣葭美鄉二四五都原鄉濟山宮，隨身攜帶李府千歲香座保平安，孫氏兄弟卸甲歸田後，定居漯底山下，號召故鄉族親渡海來台墾殖，自成村落。

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漯底濟山宮初建於1930年間，初始較為簡陋，目前廟貌是1974年重建，1986年起，奉王爺公指示每12年舉辦1次五朝王公醮，今年為第4科醮典。

濟山宮主委孫清課說，濟山宮每次建醮都會建造1艘大王船，今年大王船長30尺、寬8尺、高12尺，造價200多萬元，原禮聘國寶級王船大師林良泰打造，因泰師驟然離世，大王船後由工班師傅接手打造完成。

濟山宮甲辰年五朝王公醮今天進入送王盛典重頭戲，上午舉行開啟百神、五雷神燈、和瘟淨醮等科儀，下午未時（1點）恭送千歲王船仙舟遊天河（俗稱燒王船）。

良辰吉時一到，大批信眾和文武陣頭、神轎在鑼鼓喧天開路下，沿著彌陀公園路、新庄路徒步3公里，一路護送王船至南寮新庄海墘。

下午3點左右，王船抵達新庄海邊，志工忙著以吊車和人員接力方式，將信眾添儎物品和金紙堆放到王船周遭，下午3點45分左右，執事人員在一切就緒後，鳴炮引燃金紙，王船起火燃燒，在海岸風勢助長下，王船沒多久即陷入熊熊火焰當中，約4點半王船中桅的黃金鯉魚公倒下，象徵恭送王船盛典順利圓滿落幕。

王船順利抵達新庄海邊，志工忙著以吊車和人員接力方式，將信眾添儎物品和金紙堆放到王船周遭。（記者蘇福男攝）

在海岸風勢助長下，王船隨即陷入熊熊火焰當中。（記者蘇福男攝）

在海岸風勢助長下，王船隨即陷入熊熊火焰當中。（記者蘇福男攝）

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