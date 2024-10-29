育成社福基金會30歲了 台日韓憨寶貝藝術家同台

育成社福基金會29日慶祝30週年，邀請日本、韓國等傑出的心智障礙藝術家與台灣音樂天才兄弟同台，並將持續發揮使命，全齡照顧孩子，「為愛堅持、永不放棄」。（記者吳柏軒攝）

2024/10/29 18:16

〔記者吳柏軒／台北報導〕早期一群家長為了身心障礙孩子奔波，努力促成修法、倡議與社會改革，並成立育成社福基金會，今（29日）慶祝30週年，邀請日本、韓國等傑出的心智障礙藝術家與台灣音樂天才兄弟同台。前副總統陳建仁也參與，並認為台灣從0歲到終生的全齡照護經驗是亞太典範，可供國際借鏡。

育成社福創會董事長、前立委陳節如表示，當年家長們在街頭倡議拜訪，成立協會並矢志「終生照顧孩子」，而今孩子已老，家長沒時間沮喪，深知寶貝各人生階段都需特殊教育及照護，持續推早療、終老、就業、社區照護等：「為愛堅持、永不放棄」

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今日也活動也特別邀請台日韓的傑出心智障礙藝術家同台，有：日本鵜飼結一朗、川辺紘子，韓國明星暨藝術家鄭恩惠，與台灣的音樂天才憨寶貝兄弟檔17歲的施翬、13歲的施翯，各自用不同才華、展現生命不一樣的價值與光輝。

行政院政務委員陳時中強調，身心障礙者的污名化尚需大家力量努力克服，驅逐環境障礙，讓每一個生命更豐富、發揮更高社會價值。

衛福部次長呂建德認為，當年也參與社會福利基本法相關歷程，認為社福機構走過30年的篳路藍縷不簡單。

前副總統陳建仁更說，社福推動「全齡全程照顧」不簡單，需無限愛心、熱心及耐心，如今相關經驗已成亞太典範，盼政府企業乃至個人多支持，「一個人可以走得很快，但一群人可以走得更穩健」。

育成社福基金會30週年慶，台灣天才音樂兄弟檔17歲施翬、13歲施翯表演合奏。（育成社福提供）

日本藝術家鵜飼結一朗（右2）、川邊紘子（左2）來台參與育成社福30年慶，並進行跨海的繪畫創作分享。（育成社福提供）

韓國演員藝術家鄭恩惠（左2）獻給台日韓貴賓同台的肖像畫，展現其對藝術與生命的熱愛。（育成社福提供）

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