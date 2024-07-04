合歡山星空很美！海拔最高鳶峰星空劇場7/5免費入場

合歡山星空好美，5日起可到鳶峰遊客中心看天文攝影展，另外9月底前也可到合歡山拍照參加清境星空攝影大賽，最高獎金1萬5000元。（圖由拍攝者洪逢彬提供）

2024/07/04 09:50

〔記者陳鳳麗／南投報導〕全台高溫酷熱之際，合歡山是很多人避暑的口袋名單，鳶峰遊客中心5日起與台舉辦天文攝影展，開幕式有烤大豬品嘗，當天星空劇場免費進場，合歡山縮時攝影影片會投影在壁面，夜晚則接洽專業老師進行星空導覽解說。

合歡山是亞洲第3座暗空公園，合歡山美麗的星空吸引很多人上山追星，而合歡山鳶峰遊客中心，本月5日到9月6日將舉辦暑期天文攝影作品展，本週五（5日）開幕式，將有烤大豬獵人秀、天文攝影導覽、烤豬品嘗。

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原本需要付費的星空劇場，週五配合天文攝影展開幕，當天免費進場，但上午10點起每小時的互動式影片播放，播放劇場座位僅20人，因此想觀看影片者，當天到場後可先預約觀賞時間。而當天星空劇場的壁面還會投影攝影大師的合歡山縮時攝影影片。

鳶峰遊客中心有天文攝影展，而南投縣府也推出清境夏夜星空活動，並舉辦清境星空攝影大賽，只要是6月到9月30日前，在合歡山、清境地區拍攝的作品都可參加，比賽分為專業攝影組及最佳人氣組，最高獎金為1萬5000元，並有清境住宿券、下午茶券及清境農場等伴手禮等禮物。

人氣組的參賽作品要上傳臉書，屆依按讚數排名給予獎勵。專業攝影組的前三名各有1.5萬元、1.2萬和1萬元獎金，且均有清境4人房住宿券1張。

鳶峰星空劇場7月5日免費進場。（圖由南投縣府提供）

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