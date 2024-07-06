農牧用地露營場合法化 高雄有34家取得土地許可使用

位於旗津海岸旁的「露營樂2號店旗津旗艦店」，設有75帳豪華帳。（觀光局提供）

2024/07/06 09:24

〔記者葛祐豪／高雄報導〕內政部放寬非都土地容許使用農牧及林業用地在1公頃以下，高雄市目前已有34家取得土地許可使用，其中4家已取得露營場設置登記。

內政部於111年7月有條件放寬非都土地容許使用農牧及林業用地在1公頃以下，可申設露營場，交通部同步修訂「露營場管理要點」申設條件，讓露營場合化法露出曙光。

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高市觀光局長高閔琳指出，為協助業者合法化，觀光局成立露營場輔導小組及單一服務窗口，陸續舉辦5場說明會，協助業者撰寫使用計畫書、簡化申請與審查流程，並採取聯合輔導診斷會勘的機制。

今年6月18日起，觀光局並前往偏鄉區公所駐點服務，實地輔導桃源、那瑪夏、茂林、六龜、美濃、杉林等區的50家露營場。

截至目前，觀光局共輔導高雄59家業者申請第一階段「非都市土地容許使用」，其中34家已取得土地許可使用、6家申請第2階段「露營場設立登記」，包括「遠山望月溫泉露營區」、「露營樂2號店旗津旗艦店」、「梅園野營秘境露營區」及「東九道露營區」等4家，已通過取得合法登記。

高市觀光局表示，為發展露營活動，運用轄管的旗津海岸公園、寶來花賞溫泉公園，委外經營2家露營區，推薦民眾炎炎夏日可選擇位旗津海岸旁，設有75帳豪華帳的全國最大豪華露營區「露營樂2號店旗津旗艦店」，同時滿足聽海濤、觀夕陽、看星空等多種享受。

冬季則可至寶來花賞溫泉公園的「遠山望月溫泉露營區」，邊泡湯邊賞花，體驗自然沐浴身心靈。另位於旗山區旗糖農創園區旁的「東九道露營區」，腹地大且交通便利，可提供學生野營活動；位在海拔1000多公尺「梅園野營秘境露營區」，則可賞梅採梅、體驗夜晚無光害的星空。

除了這些露營區外，退輔會所屬「高雄同學農場-遊騎兵特戰基地」，及取得合法休閒農場的「彌陀海岸休閒農場」、「永齡有機休閒農場」等，也都是高雄市依相關法規核准可經營露營場業務。

遠山望月溫泉露營區。（觀光局提供）

梅園野營秘境露營區。（觀光局提供）

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