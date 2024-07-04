異常高壓在台灣正上空！ 鄭明典：高溫還會再持續幾天

前氣象局長鄭明典表示，很強的高壓在台灣正上空，高溫還會再持續幾天。（圖擷自鄭明典臉書）

2024/07/04 09:46

劉家凱／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今起（4日）到週六（6日）太平洋高壓勢力有更為增強的趨勢，高壓中心也較為接近台灣，溫度有更為升高的機會，甚至會出現38度以上高溫，前氣象局長鄭明典表示，很強的高壓在台灣正上空，高溫還會再持續幾天。

中央氣象署指出，今明（4、5日）兩天台灣各地及澎湖、金門、馬祖為晴到多雲且高溫炎熱，尤其大台北地區有局部37度以上高溫發生的機率，午後嘉義以南地區及各地山區有局部短暫雷陣雨，南部地區及中部以北山區並有局部大雨發生的機率；前氣象局長鄭明典在臉書表示，很強的異常高壓在台灣正上空，台灣的高溫還會再持續幾天。

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天氣風險公司氣象部經理、分析師吳聖宇在臉書表示，高壓增強整體天氣將會有更為穩定的趨勢。午後的熱對流雷雨雖然說不會完全消失，但是發生的區域將會往山區縮減，平地受影響的機會降低，大部分地方可能一整天都是晴或多雲的天氣。

預報資料顯示大台北地區一直到週末期間都有可能出現36至37度或以上的高溫，中南部地區在午後雷雨發生前的溫度也是非常的高，甚至會有37至38度或以上的高溫出現，尤其是一些平原跟山區交界的區域，特別容易發生極端高溫的情況，在戶外活動也要記得做好防曬，陽光紫外線普遍都是過量或危險等級。

預估週日（7日）開始高壓勢力有慢慢減弱的趨勢，大氣狀態會相對不穩定一些，午後雷雨的發生預期會比較明顯，可能有局部大雷雨出現的機會；下週二（9日）起到週五（12日）太平洋高壓的勢力較為東退，大環境風向將會轉為偏南到西南風，屆時中部以南地區可能會再度有些迎風面的短暫陣雨機會，其他地方也會持續有午後雷雨發生，整體的降雨將較為增多。

下週台灣整體的高溫有機會稍微下降一點，但是要有明顯的降溫機會並不大，沒有下雨之前還是一樣的炎熱，各地高溫預期仍可以來到34至36度或以上，未來一段時間因為還是沒有比較顯著的熱帶擾動或是颱風可能影響台灣，預估高溫的情況還會再持續下去。

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