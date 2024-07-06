實驗教育學生達2.6萬人 葉丙成：加速社會和家長了解新思維

實驗教育學生已成長到2.6萬人，教育部政次葉丙成今表示，教育部將加速社會和家長了解教育新思維。（記者林曉雲攝）

2024/07/06 10:19

〔記者林曉雲／台北報導〕實驗教育三法於103年通過後，我國教育開始更多元化。教育部政次葉丙成今日參加政大「實驗教育論壇」時表示，目前實驗教育學生已成長到2.6萬人，對開放創新的接受度已愈來愈高，教育部致力於積極和家長宣導溝通，加速社會和家長更了解教育的新思維。

葉丙成表示，10年前他辦實驗教育的初衷是，希望做體制內比較創新老師的後盾，而非很多誤會體制外和體制內是打對台，教育創新是由下而上老師自發性的行動，2014年他一年就宣講200場，遇過有老師跟他說到哭，這名老師說每次只要他做什麼創新，就會有家長打1999投訴，家長比較難接受新課程的設計，而這名老師說到聲淚俱下，因為學校校長跟這名老師說「你就正常教就好，不要搞東搞西。」甚至要求這名老師跟家長道歉，讓老師覺得很屈辱，而家長投訴的理由竟是說隔壁班老師都在考測驗卷，孩子班上的老師卻沒有考測驗卷，但考測驗卷根本不用花時間備課。

請繼續往下閱讀...

葉丙成也表示，這10年來體制內老師的觀念進步，3成老師願意做很多創新，只是雙薪家長忙於工作，對教育的理解仍停留在30年前自己讀書的年代，教育部會更努力更積極對家長宣講和溝通，當大多數家長不能理解時，有一群家長可以接受和共同推動實驗教育，當實驗教育的孩子長得很好時，就可以加速去說服其他家長，以無界塾為例，已經有3批學生畢業，其中也有孩子18歲工作、發展得很好，實驗教育學生已成長到2.6萬人，對開放創新的接受程度愈高，加速社會對教育新思維的了解。

葉丙成指出，實驗教育屬於國教，非其督導，但部次長司署長也有很多交流，他正在規劃如何讓體制內學生有更多的雲端資源，享有好的線上內容服務，都需要edu帳號，無界塾為了要用goole classroom，還要去證明自己非補習班，因此教育部資科司正在研擬讓實驗教育機構和學校也可以有edu帳號，同樣享有IT雲端資源。

政大副教授鄭同僚則表示，30年前曾有一個聽障生表示最想聽到花開的聲音，這是很特殊的需求，政大實驗教育論壇今年第10年，以「聽見花開的聲音」為主題，教育如何滿足每個人的需求是重要的，從實驗教育角度去關照特殊的學習需求。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法