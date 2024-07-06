為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

南部第一個 高雄市住宅及都更中心明年上路

高雄近年廣建社宅，圖為市長陳其邁（中）出席社宅動土典禮。（記者葛祐豪翻攝）

高雄近年廣建社宅，圖為市長陳其邁（中）出席社宅動土典禮。（記者葛祐豪翻攝）

2024/07/06 10:02

〔記者葛祐豪／高雄報導〕中央與地方聯手在高雄廣建社會住宅，高市都發局人力無法負荷，市府將設立南部第一個住宅及都更中心，將於明年上路，以行政法人專責機構，落實居住正義及推動都市更新。

據最新統計，高雄社宅總數衝上2萬2550戶，決標及動土戶數居全國之冠，為強化漸增的社宅與都更業務，高市府今年6月向市議會提送「高雄市住宅及都市更新中心設置自治條例」（草案），獲三讀通過，未來高雄將設立南部第一個住宅及都更中心，有助專業人才進駐。

高雄市長陳其邁表示，高雄市持續照顧年輕、弱勢族群居住權益，預計116年將有8205戶社宅陸續完工，未來將以行政法人專責機構，落實居住正義及推動都市更新。

高雄市都發局長吳文彥說明，相較雙北，高市專責住宅及都更得公務人力不到10分之1，近2年民間自主推動都更案件也倍增，未來住宅及都更中心成立後，可專責執行、營運管理等業務服務，市府則可專注於政策研究、審議、計畫補助等法定公權力事務，達相輔相成成效。

高雄市住宅及都更中心將設立於高雄國際會議中心大樓，目前首要是招募民間人才，成立籌備處，包括物管、不動產開發、建築、景觀、工程、行銷企畫、法務等，編制有50名員額，將採分年進用，初期約有20人進駐。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
都更缺乏中繼宅安置 新北議員林秉宥倡塭仔圳重劃區試辦
2024/06/17 17:08

都更缺乏中繼宅安置 新北議員林秉宥倡塭仔圳重劃區試辦
永康精忠二村社宅上梁 明年6月入住
2024/01/06 05:30

永康精忠二村社宅上梁 明年6月入住

國家新美院 鶯歌稀有推案 宜居2~4房
永和大陳都更單元7將蓋36層大樓 回饋社會住宅、活動中心
2024/06/25 12:33

永和大陳都更單元7將蓋36層大樓 回饋社會住宅、活動中心
中鋼1月自結盈餘6.8億元 向上訊號Q2明朗
2024/02/27 17:13

中鋼1月自結盈餘6.8億元 向上訊號Q2明朗
新北板橋港子嘴段都更 將捐17戶社宅預計明年上半動工
2024/05/24 13:28

新北板橋港子嘴段都更 將捐17戶社宅預計明年上半動工
生活今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播