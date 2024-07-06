南部第一個 高雄市住宅及都更中心明年上路

高雄近年廣建社宅，圖為市長陳其邁（中）出席社宅動土典禮。（記者葛祐豪翻攝）

2024/07/06 10:02

〔記者葛祐豪／高雄報導〕中央與地方聯手在高雄廣建社會住宅，高市都發局人力無法負荷，市府將設立南部第一個住宅及都更中心，將於明年上路，以行政法人專責機構，落實居住正義及推動都市更新。

據最新統計，高雄社宅總數衝上2萬2550戶，決標及動土戶數居全國之冠，為強化漸增的社宅與都更業務，高市府今年6月向市議會提送「高雄市住宅及都市更新中心設置自治條例」（草案），獲三讀通過，未來高雄將設立南部第一個住宅及都更中心，有助專業人才進駐。

請繼續往下閱讀...

高雄市長陳其邁表示，高雄市持續照顧年輕、弱勢族群居住權益，預計116年將有8205戶社宅陸續完工，未來將以行政法人專責機構，落實居住正義及推動都市更新。

高雄市都發局長吳文彥說明，相較雙北，高市專責住宅及都更得公務人力不到10分之1，近2年民間自主推動都更案件也倍增，未來住宅及都更中心成立後，可專責執行、營運管理等業務服務，市府則可專注於政策研究、審議、計畫補助等法定公權力事務，達相輔相成成效。

高雄市住宅及都更中心將設立於高雄國際會議中心大樓，目前首要是招募民間人才，成立籌備處，包括物管、不動產開發、建築、景觀、工程、行銷企畫、法務等，編制有50名員額，將採分年進用，初期約有20人進駐。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法