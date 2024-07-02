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抓到了！合歡山暗空公園放煙火 警以車追人通知到案說明

6月29日深夜11點多有人在合歡山昆陽停車場附近施放煙火，離譜行為被人以手機拍下檢舉，警方獲報以車追人查獲涉嫌行為人。（民眾提供）

6月29日深夜11點多有人在合歡山昆陽停車場附近施放煙火，離譜行為被人以手機拍下檢舉，警方獲報以車追人查獲涉嫌行為人。（民眾提供）

2024/07/02 17:53

〔記者佟振國／南投報導〕針對有遊客6月29日深夜在合歡山暗空公園燃放煙火，可能危及太魯閣國家公園園區安全，也製造嚴重光害影響觀星品質，引起各界撻伐，保7總隊第9大隊獲報展開偵辦，目前合歡小隊透過沿線道路監視器以車追人，已經查獲行為人，將正式發文通知行為人到案說明並製作相關筆錄，依國家公園法可處1500元至3000元罰鍰。

臉書粉專「中橫路況交通資訊站」接獲民眾提供影片投訴，指6月29日深夜11點多，有遊客在台14甲線昆陽停車場的太魯閣國家公園界碑旁施放高空煙火，巨大聲響伴隨強光，對獲國際認證的合歡山暗空公園是一大諷刺，直呼這個行為實在太離譜。

由於施放煙火行為有危及高山生態、公共安全及造成嚴重光害，網友一片撻伐，也引起太魯閣國家公園管理處及警方關注，保7總隊第9大隊合歡小隊獲報進行偵辦，根據案發時間前後調閱過濾台14甲線沿途監視器畫面，針對可疑車輛以車追人，已經查獲施放煙火的民眾，已聯繫民眾並正式通知到案說明並製作筆錄。

太魯閣國家公園管理處表示，「太魯閣國家公園區域內之禁止事項」第8條明文禁止於園區內燃放鞭炮、煙火、冥紙及其他危害公眾安全之物品，將依國家公園法處1500元至3000元罰鍰，同時將聯合保7總隊第9大隊加強巡邏取締以防類似案件再次發生，請民眾勿以身試法。

合歡山昆陽停車場屬於太魯閣國家公園也是合歡山暗空公園範圍，民眾施放高空煙火行為已經違反國家公園法。（民眾提供）

合歡山昆陽停車場屬於太魯閣國家公園也是合歡山暗空公園範圍，民眾施放高空煙火行為已經違反國家公園法。（民眾提供）

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