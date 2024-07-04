澎湖前社會處長桂祥晟回任律師對上老東家 助懷孕女勞工平反

桂祥晟由社會處長轉戰老本行律師，成功打臉老東家。（桂祥晟提供）

2024/07/04 11:55

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕曾任澎湖縣政府社會處長的桂祥晟，完成職場歷練後，轉戰老本行執業律師，接受一名鐘姓女子委託，成功打臉老東家澎湖縣政府，推翻社會處就業評議委員會決議，勞動部函請澎湖縣政府撤銷原先決議，並重啟調查，讓當事人權益有平反的機會，持續保持其訴願及行政訴訟不敗紀錄。

桂祥晟表示，鐘女自2022年起擔任澎湖某家知名海產店副理表現均佳，去年8月發現自己懷孕後，便向雇主表示從今年1月底開始請安胎假，並於4月12日臨盆生產。不料鐘女請假2個多月後，於生產前1週，突然接到雇主寄發存證信函索賠並被強制退出勞健保。鐘女旋即向澎湖縣政府社會處檢舉雇主懷孕歧視、在生產前後非法解僱及違反勞基法等等，但縣府勞檢員均認為查無不法，社會處召開就業歧視評議委員會審定後認定鐘女檢舉不成立，駁回申訴。

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鐘女隨後委託桂祥晟向社會處提起訴願，請求撤銷決定並重啟調查，桂在6月17日提出訴願後，勞動部一週內就認定縣府處分存在重大明顯瑕疵，函請澎湖縣政府撤銷原處分，並命縣府重新召開就業歧視評議委員會，另為合法處分。

桂祥晟表示，澎湖縣政府過去10年來，僅有1件企業違反性別平等工作法裁罰成立， 還是他任處長時開罰，原以為職場性平觀念能有所導正，公務員敢勇於任事，維護勞工權益，不料縣府對資方諸多違法瑕疵視而不見，對本就身處弱勢的勞方女性百般刁難，只好循司法途徑教育縣府。

桂祥晟持續在訴願及行政訴訟上，保持全勝不敗紀錄。（桂祥晟提供）

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