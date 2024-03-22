澎縣府前社會處長桂祥晟回任律師 首案就是永平街殺人未遂案

桂祥晟辭去社會處長回任律師，首宗委託案件就是殺人未遂重案。（桂祥晟提供）

2024/03/22 18:34

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕曾是澎湖縣政府最年輕一級主管的桂祥晟，由社會處長職務請辭，回任律師專業，首宗委託案，就是發生在3月10日馬公市永平街殺人未遂案，全案業由澎湖地檢署今（22）日偵查終結，以殺人未遂罪嫌提起公訴。桂將以被害人委任律師出庭，要求澎湖地院處以重刑。

起訴書指出，原本是同梯好友，又是緊鄰鄰居，卻長期因門前停車、堆放物品等問題積怨。3月10日凌晨5時，葉姓嫌疑人頭戴安全帽，埋伏在暗處，以自製掃刀，等待被害人出門運動，伺機由背後攻擊，雙方家屬聽聞呼叫聲出面制止，並撥打119請救護車送至三總澎湖分院就醫，緊急申請直升機醫療後送至高雄榮總就醫，警方到場帶回兇嫌進行偵訊。

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遭到殺傷的老翁，在警力戒護及救護人員陪同下，緊急送往三總澎湖分院搶救，老翁左大腿、右胸、私密處及身體四肢多處刀傷，導致大量出血，三總澎湖分院檢查後發現還有氣血胸、休克等情況，院方給予胸管減壓、輸血、保暖、止血等處置，因三總澎湖分院加護病房有限，緊急後送才救回一命。

接受委任的桂祥晟律師表示，感謝檢察官在案件發生一週內即迅速偵結起訴，本案被告係自製刀械，長期觀察被害人作息後，選在清晨無人之時行兇，且據起訴書載被告係刀刀往人體胸腹之間攻擊，見被害人倒地仍繼續行兇，犯後竟以其僅有傷害意圖置辯，顯然毫無悔意，將代家屬傳達意見希求法院從重量刑。

馬公警分局以現行犯逮捕葉嫌，移送地檢署提起公訴。（馬公警分局提供）

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