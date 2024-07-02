國家氣候變遷委員會月底登場 彭啓明：先討論氣候變遷整體衝擊

國家氣候變遷對策委員會預計七月底開會，由環境部長彭啓明擔任執行祕書。（記者陳嘉怡攝）

2024/07/02 17:39

〔記者陳嘉怡／台北報導〕總統府日前宣布成立三大任務型編組委員會，國家氣候變遷對策委員會預計7月底打頭陣，由環境部長彭啓明擔任執行祕書進行前期規劃。彭啓明今（2）天說，第一次會議主要會談整體氣候變遷對於台灣的衝擊；針對能源議題，則強調所有決策都會充分溝通，不是單一人或單一次會議就能決策。

彭啓明說，國家氣候變遷委員會討論共分成七大主軸，包括淨零路徑、綠能、減碳科技、數位和綠色的雙軸轉型、永續綠生活、綠色金融、國土永續調適。這七大主軸會延伸不一樣的子議題，第一次會議主要會談2050年到2100年台灣氣候變遷主要的風貌，全部盤點國家未來對於氣候變遷可能面臨的衝擊；預計7月底召開，確切日期由總統府發布。而下一次開會的時間點可能是10月。

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彭啓明說，國家氣候變遷委員會主要是蒐集意見、上位型的氣候治理，提供行政院意見參考，不是疊床架屋，真正落實還是樣回歸行政院層級。他也透露，賴總統很關心輝達與氣象署合作的AI氣象預測系統，預計在7月底委員會第一次開會前，會先到氣象署參訪。

針對核電及四接等能源議題是否納入委員會討論，彭啓明說，氣候議題很廣，能源只是氣候議題的一部分，一開始會先談整個氣候對於台灣的衝擊，環境部目前在整合氣象署、國科會、國家災害防救科技中心等單位，再提出氣候變遷完整報告；至於會不會有委員在會議上提案討論核電等議題，無法預設、不清楚。

彭啓明以棒球比賽比喻，賴總統在委員會中的角色，比較像是棒球隊的總教練，不是一局上半就定生死、做決策，而是第一局到第九局都會完成；能源議題一定會在氣候變遷委員會中討論，但需要委員及社會充分溝通討論，不是任何一人決定就照做，且政策執行還是要回歸到行政院層次。

彭啓明也談到，環境部的綠色戰略辦公室將協助國家氣候變遷委員會，進行跨部會溝通工作，目前辦公室已和金管會討論綠色金融、和數發部討論綠色和數位雙軸轉型等工作。

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