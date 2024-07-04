未經家長同意聘用16歲工讀生 嘉縣府裁罰雇主2萬元

嘉義縣政府。（資料照）

2024/07/04 12:20

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣16歲黃姓學生在暑假期間找到搬重物的工作，工資跟工時均與一般勞工相同，但雇主未取得家長聘僱同意即讓勞工上工，經嘉義縣政府勞動檢查後，以違反勞動基準法裁罰雇主2萬元。

縣府勞工暨青年發展處表示，勞動基準法保障未成年勞工，若雇主聘僱16歲以上，未滿18歲的工讀生時，工時跟工資均與一般勞工相同，須取得勞工法定代理人或監護人的聘僱同意書及年齡證明文件，違者將以違反勞動基準法第46條規定，處2萬至30萬元罰鍰。

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勞工暨青年發展處表示，雇主聘用青少年工讀生時，除取得聘僱同意書，也不得讓青少年從事具有危險性或是有害性的工作，如裝填丙烷之液化石油氣鋼瓶（瓦斯）相關作業，或從事油壓剪裁機工作。

雇主若聘僱15歲以上未滿16歲童工，除取得聘僱同意書以及不得從事具有危險性或是有害性的工作外，每日的工時不得逾8小時，每週工時不得逾40小時，也不得讓童工在晚間8點至隔日6點的夜間時段工；15歲以下者原則上不得受僱，僅有少部分特定行業如演藝人員（童星），有明確規範每日工作時間上限、休息時間、工作性質及工作期限，需向地方勞工行政主管機關申請許可後才可聘用。

縣府勞青處長陳奕翰說，雇主若在暑假期間聘僱工讀生，聘用前需確認工讀生身分及年齡並遵守相關法令，相關資訊可電洽嘉義縣政府勞青處05-3620123轉8018、8023。

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