為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

未經家長同意聘用16歲工讀生 嘉縣府裁罰雇主2萬元

嘉義縣政府。（資料照）

嘉義縣政府。（資料照）

2024/07/04 12:20

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣16歲黃姓學生在暑假期間找到搬重物的工作，工資跟工時均與一般勞工相同，但雇主未取得家長聘僱同意即讓勞工上工，經嘉義縣政府勞動檢查後，以違反勞動基準法裁罰雇主2萬元。

縣府勞工暨青年發展處表示，勞動基準法保障未成年勞工，若雇主聘僱16歲以上，未滿18歲的工讀生時，工時跟工資均與一般勞工相同，須取得勞工法定代理人或監護人的聘僱同意書及年齡證明文件，違者將以違反勞動基準法第46條規定，處2萬至30萬元罰鍰。

勞工暨青年發展處表示，雇主聘用青少年工讀生時，除取得聘僱同意書，也不得讓青少年從事具有危險性或是有害性的工作，如裝填丙烷之液化石油氣鋼瓶（瓦斯）相關作業，或從事油壓剪裁機工作。

雇主若聘僱15歲以上未滿16歲童工，除取得聘僱同意書以及不得從事具有危險性或是有害性的工作外，每日的工時不得逾8小時，每週工時不得逾40小時，也不得讓童工在晚間8點至隔日6點的夜間時段工；15歲以下者原則上不得受僱，僅有少部分特定行業如演藝人員（童星），有明確規範每日工作時間上限、休息時間、工作性質及工作期限，需向地方勞工行政主管機關申請許可後才可聘用。

縣府勞青處長陳奕翰說，雇主若在暑假期間聘僱工讀生，聘用前需確認工讀生身分及年齡並遵守相關法令，相關資訊可電洽嘉義縣政府勞青處05-3620123轉8018、8023。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
為152兒童募耶誕禮物 世界展望會結合社會愛心助圓夢
2023/12/24 14:50

為152兒童募耶誕禮物 世界展望會結合社會愛心助圓夢
雇用未成年員工要小心 北市勞動局嚴正提醒雇主勿觸法
2023/11/19 14:30

雇用未成年員工要小心 北市勞動局嚴正提醒雇主勿觸法

浪琴板橋大遠百名品店開幕！
招「16歲」上高粱酒生產線？ 金酒公司回應了
2023/10/19 06:44

招「16歲」上高粱酒生產線？ 金酒公司回應了
蘭蔻、雅詩蘭黛香水被點名！原料業者非法雇用童工
2024/05/29 07:05

蘭蔻、雅詩蘭黛香水被點名！原料業者非法雇用童工

著名中醫師指點 翁家明打通任督脈全靠這關鍵
生活今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播