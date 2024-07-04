靠大太陽賺錢！高雄市7/17起連辦3場光電社區講座

高市府啟動光電社區講座，7/17起連辦3場。（記者王榮祥翻攝）

2024/07/04 09:56

〔記者王榮祥／高雄報導〕為鼓勵民眾建物設置太陽光電，高雄市政府持續開辦太陽光電補助，補助總經費計1000萬元，工務局預計7/17﹑7/18﹑7/19，接連3天在苓雅、新興、三民、鳥松、前鎮、旗津等區舉辦「高雄市推動太陽光電設施社區型講座」，透過解說太陽光電補助申請細節及案例介紹。

工務局長楊欽富表示，高雄市氣候條件日照量充足，是發展太陽能光電最佳的區域，鼓勵民眾住家結合綠能，使屋頂閒置空間活化再利用，可遮陽隔熱降溫2至3度並節省冷氣費用支出，還可享受售電經濟效益並增加曬衣空間，好處相當多。

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工務局說明，太陽光電技術已日臻成熟，經過技師簽證還可以增加屋頂結構的安全性，且善用高雄日照充足的優勢，長達20年穩定躉售費用收入，平均9至10年即可回收成本，相較無專業簽證之鐵棚違章，既有保障又種電賺綠金，非常適合住家屋頂裝設。

現場提供太陽光電專業諮詢服務並展示裝設光電設施模型，並準備有獎徵答遊戲拿好禮，活動免費報名參加（即日起至額滿為止），相關資訊可至建築管理處「高雄之光 宜居之城」網頁查詢，或洽太陽光電計畫陳小姐或林小姐（07-3368333轉2134）。

高市府啟動光電社區講座，7/17起連辦3場。（記者王榮祥翻攝）

高市府啟動光電社區講座，7/17起連辦3場。（記者王榮祥翻攝）

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