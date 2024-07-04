各界愛心不斷！留美軍校生徐皓明外婆傷勢好轉 7/6返台就醫

徐皓明母親已返台，外婆也將回到台灣治療。（民眾提供）

2024/07/04 09:57

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖優秀子弟、空軍官校學生徐皓明，今年5月25日美國軍校畢業典禮前夕，母親與外婆趕往美國參加，分享其人生喜悅，不料卻突遭車禍意外，導致母親、外婆重傷送醫，因美國醫療費用昂貴，對於家境不富裕的徐家而言，形成沉重負擔，社會各界發動善款募捐，徐母已先接回，傷勢較重的外婆預計7月6日接回。

澎湖囝仔徐皓明在美國空軍學院畢業前夕，其母親與外婆5月25日在美國科羅拉多州遭遇嚴重交通事故並造成重傷，需進行多次緊急手術和密集醫療護理，這一不幸事件迅速引起社會各界的關注和支持，除了美國當地僑胞發起募捐外，台灣及澎湖民眾也不落人後，空軍總部為此特設立捐款專戶，光是國內善款，就迅速累計到4000餘萬元。

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在國防部、空軍司令部和社會各界共同努力下，徐母已於6月24日返回台灣，在三軍總醫院接受完善的醫療照護，身有殘疾的徐父，也由空軍馬基隊派專人陪同，由澎湖搭機前往台北三總會合，夫妻兩人劫後重逢，喜悅之情溢於言表，但徐皓明外婆因傷勢過重，暫時無法舟車勞頓，遠距離遷移，因此只能先留在美國就醫。

近日外婆傷勢好轉，預計7月6日晚上回到台灣，先到內湖三總就醫，這些安排都是在國防部、空軍司令部和社會各界的共同努力下完成。現在徐家最大的願望，就是母嬤二人盡快康復，早日返回澎湖家鄉，徐皓明也能安心服役，以保家衛國實際行動，回饋各界的善心。

立法委員王定宇日前探視徐家，提供相關協助。（資料照，記者劉禹慶攝）

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