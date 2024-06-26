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高市中華五福圓環路口改造完成 不用再繞圓環過馬路

高雄市中心的中華、五福圓環路口改造完成，將圓環內側原槽化線區域，轉化成人行空間。（工務局提供）

高雄市中心的中華、五福圓環路口改造完成，將圓環內側原槽化線區域，轉化成人行空間。（工務局提供）

2024/06/26 11:19

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市中心的中華、五福圓環路口改造，已於近日完成，工務局將圓環內側原槽化線區域，轉化成人行空間，行人與自行車可直接過馬路，不用再繞圓環。

中華、五福圓環位於高雄市中華三、四路與五福三路口，是大立百貨商圈必經路線，附近有新堀江商圈、高雄女中等，周邊機能發達，也是市區的交通樞紐，但過去機慢車及右轉車輛須繞行圓環。

高雄市工務局表示，為縮短步行路程，由交通局規劃圓環整體動線，道工處將環內原有槽化線改造為人行空間，內部進行鋪面整平，周邊則設置路緣石區別人車動線，再由交通局增設調整標線、標誌及號誌等，工程已於6月中開放通行，行人與自行車不須再繞一大圈，即可穿行圓環，減少過路時間與長度。

工務局道工處指出，中華、五福圓環內設置人行道後，更方便行人及自行車通行，另考量原有道路標線經過多次磨除，且因動線調整標線改動較多，為使民眾能清晰辨識標線，也一併進行道路刨鋪；另提醒民眾，往後外環部分僅供停車場進出，駛離停車場後僅能右轉。

此外，左營大路的舊城南門圓環，未來也將比照中華、五福圓環模式，調整為十字正交路口，並配合新台17線南段第3期工程進行改造，目前已在規劃設計中。

高雄市中華、五福圓環路口改造前照片。（工務局提供）

高雄市中華、五福圓環路口改造前照片。（工務局提供）

高雄市中華、五福圓環路口改造後照片。（工務局提供）

高雄市中華、五福圓環路口改造後照片。（工務局提供）

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