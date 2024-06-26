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屏東連日熱爆！ 機車騎士熱到橫紋肌溶解昏倒送醫

屏東縣今天被發布紅色燈號高溫警戒，民眾大嘆「人都快融化了」。（記者羅欣貞攝）

屏東縣今天被發布紅色燈號高溫警戒，民眾大嘆「人都快融化了」。（記者羅欣貞攝）

2024/06/26 11:19

〔記者羅欣貞／屏東報導〕全台連日熱爆，屏東縣今天（26日）更被氣象署發布紅色燈號高溫警戒，有連續出現38度極端高溫的機率，民眾不可不慎，屏東市上週就傳出有1名男子從高雄下班騎機車回屏東途中昏倒，被救護車送到醫院急救，經檢查有橫紋肌溶解症。

收治這名患者的屏東基督教醫院表示，該名40多歲受到熱傷害的男子是勞力工作者，可能當天工作時在太陽下曝曬太久，又沒有補充足夠的水分，下班後騎機車回屏東途中，在路上昏倒被119送到急診室，經檢查有出現橫紋肌溶解的現象，所幸騎士在急診室打完點滴，經過治療後，症狀改善，有解尿了，就出院了。

屏基醫務部主任陳志文表示，若平時沒有運動習慣忽然持續劇烈運動，或是在高溫環境下勞力工作未補足水分，可能就會導致熱中暑、熱衰竭、橫紋肌溶解症；提醒夏天溫度高，民眾在運動或勞動時要隨時補充水分，如果有肌肉疼痛無力、尿液深棕色甚至無尿，應儘速就醫，輕症者補充水份多休息，重症需住院治療，嚴重的甚至會出現急性腎衰竭，不可不慎。

屏基急診收治量佔屏東市近5成，院方表示，近來天熱炎熱，腦梗塞、心肌梗塞患者均增加，連夏日應降溫的流感、新冠肺炎病例也反常的增加，經統計，6月1日至25日急診，新冠個案277人次、流感251人次、腦梗塞36人次、心肌梗塞37人次。

屏基醫務部主任陳志文呼籲民眾小心防治熱慯害。（記者羅欣貞攝）

屏基醫務部主任陳志文呼籲民眾小心防治熱慯害。（記者羅欣貞攝）

天熱機車騎士也要小心防暑。（記者羅欣貞攝）

天熱機車騎士也要小心防暑。（記者羅欣貞攝）

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