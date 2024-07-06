今「小暑」晴朗悶熱 明起至下週二防瞬間大雨

氣象專家表示，預估今日全台各地還是晴朗悶熱，不過隨著太平洋高壓強度開始減弱，午後陣雨會開始增多。（圖擷自臉書）

2024/07/06 09:21

劉家凱／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今天是24節氣的「小暑」，氣象專家表示，這代表夏季時節正式的開始，只是今年熱得特別早。預估今日全台各地還是晴朗悶熱，不過隨著太平洋高壓強度開始減弱，午後陣雨會開始增多。

台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書「林老師氣象站」發文指出，小暑是農曆24節氣中的第11個節氣，表示夏季時節正式的開始，不過今年熱得特別早，6月初以來每天就熱到不想外出。昨天全台最高溫在高雄市旗津高達39.9度，台北市士林攝氏38.4度也緊追在後。

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「林老師氣象站」也提到，俗諺云：「小暑驚東風，大暑驚紅霞」，意思就是說，小暑時節如果吹東風，大暑時節如果在傍晚時紅霞滿天，這些都是颱風可能來臨的前兆，大家一定要事先做好萬全的防颱準備！

天氣風險分析師李至晟則指出，昨日台北高雄都有觀測到局部38度以上的高溫，預測今天起太平洋高壓強度會開始減弱，不過中午前全台各地還是晴朗悶熱，氣象署持續發布高溫資訊，市區和內陸近山平地還是有36度以上高溫的機會，比較不一樣的是午後陣雨會開始增多，由於大環境吹東南風，山區對流發展後會往西半部移動。

李至晟表示，週日到下週二由於高空有低壓通過台灣附近，使得台灣的大氣比較不穩定，午後對流會發展得比較旺盛，西半部山區和近山區平地又要開始留意瞬間較大雨勢，以及伴隨對流發展而來的雷電和強陣風。預測到下週三環境風轉為西南風之後，海上水氣一早就有機會為海峽沿岸平地帶來短暫雨，這時中南部的高溫可望稍微緩和，但下風處的北部、東半部，尤其是地形比較封閉的台北盆地跟花東縱谷還是會有局部高溫。

至於空氣品質方面，近期雖然風力不強，但因地表高溫有利空氣上下混和，所以各地的空氣品質都還算不錯，只是因為紫外線很強，讓白天的光化學反應產生的臭氧增多，中北部內陸平地可能在下午到傍晚短暫亮起代表普通的黃燈，晚上就會逐漸改善，沒有顯著惡化的疑慮。

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