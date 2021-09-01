開學了！家長禁入校園 小一新生依依不捨變少了

小一新生在校門口不願和媽媽說再見，難過得抱著媽媽不放。（記者許麗娟攝）

2021/09/01 09:50

〔記者許麗娟／高雄報導〕今天（1日）是全國中小學開學日，受防疫影響，家長只能送小朋友到校門口，無法陪伴小一新生走進教室，今早高雄市龍華國小僅約4名新生和家長說再見後而哭泣，校長張瑞宜說，和往年相比，今年比例少很多，僅1位抱著家長依依不捨不願進入校園。

張瑞宜指出，今年因為防疫關係，很早就通知家長不能進入校園，可能家長在家已為小孩做好心理建設，以前家長會群聚在教室門口，看著小朋友作息，帶來很大的負擔，今年小朋友變得比較獨立，往年1班至少2～3個出現依依不捨情況，今年比例少很多，若在教室內仍有較難捨的情況發生，輔導室也啟動輔導機制協助導師介入，協助讓導師專心上課。

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一早帶著2名女兒上學的邱媽媽表示，小女兒是小一新生，她很期待上小學，自己也很開心小朋友開始有正常的作息，在家自學時孩子比較不會規畫自己的時間，也是會擔心校園防疫的問題，但有跟小孩說戴好口罩、勤洗手，對於午睡戴口罩問題較不擔心，戴立體的比較舒服，若未來開放小朋友打疫苗是否考慮，邱媽媽則表示「觀望中」。

為了讓小朋友開心上學，龍華國小蘇姓班導師特別打扮成動畫《鬼滅之刃》的主角炭治郎，蘇老師說，他當老師邁入第2年，去年是穿著恐龍裝，主要是想讓小朋友驚喜，不會害怕上學。

部分小一新生仍不捨家長不能陪伴，哭著抱著媽媽不願進入學校，不過今年比例少很多。（記者許麗娟攝）

邱媽媽說要上小一的小女兒很開心上小學，一直很期待今天開學。（記者許麗娟攝）

蘇姓老師打扮成鬼滅之刃的炭治郎吸引小朋友的目光。（記者許麗娟攝）

小一新生的家長今年無法進入校園，只能在校門口和小朋友說再見。（記者許麗娟攝）

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