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    防疫家長禁入校園 鎮南國小請來醬呱大跳口罩舞、洗手歌防疫

    鎮南國小請來醬呱家族跳口罩舞、洗手歌養成防疫好習慣。（記者林國賢攝）

    鎮南國小請來醬呱家族跳口罩舞、洗手歌養成防疫好習慣。（記者林國賢攝）

    2021/09/01 09:36

    〔記者林國賢／雲林報導〕全國高中職以下今天開學，雲林縣斗六市鎮南國小請來醬呱家族與小一新生大跳口罩舞、洗手歌，帶著孩子養成戴口罩、勤洗水防疫好習慣，迎接上學第1天。

    因應防疫，今天開學嚴禁校家長進入校園，7點多學生開始進入校園，小一與幼兒園新生大多是家長帶著來上學，校方特別在校門布置漂亮入學看板，並邀請醬醬與呱呱兩個吉祥物迎新，家長與小朋友拍照後，由老師帶著新生進入校園。

    張姓家長說，雖然不能與小朋友一起進入校園，感覺有點遺憾，不過防疫最優先，對於學校的防疫很有信心。

    鎮南國小校長梁博雍表示，鎮南今年共有123位小一新生、54位幼兒園新生，今天報到幾乎百分之百，儘管入學歡迎儀式因防疫縮減，家長會會長郭建位贈送刻上每一個小朋友名字的文昌筆，與狀元帽、橡皮擦、鉛筆盒、圖書與繪本、客製口罩、衛生紙、安全小剪刀等10禮福袋，讓孩子有一個好的基礎學習開始，快樂上學趣。

    輔導室主任張巧芳表示：今年新生始業輔導活動，因疫情而無法讓家長進入校園，為了讓家長放心，校門口請醬呱家族-「醬醬」、「呱呱」小博士在校門口歡迎新生，就是要讓孩子能開心快樂進校園，避免第一天上學的壓力。

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    小朋友開心在校門口與醬呱家族合照，紓解第一天上學壓力。（記者林國賢攝）

    小朋友開心在校門口與醬呱家族合照，紓解第一天上學壓力。（記者林國賢攝）

    開學第一天家長只能帶著小朋友到幼兒園門口，不能進入。（記者林國賢攝）

    開學第一天家長只能帶著小朋友到幼兒園門口，不能進入。（記者林國賢攝）

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