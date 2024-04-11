花蓮強震》中央賑災專戶捐款衝7.2億 協助重建措施分2類

截至今天下午4點，中央賑災專戶已湧入13.3萬筆捐款，累計金額7.2億元。（資料照）

2024/04/11 18:32

首次上稿 18:20

更新時間 18:32

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部轄下公設財團法人賑災基金會今天（11日）公布，因應花蓮地震4月4日起陸續開放銀行匯款、集資平台、LINE Pay及四大超商機台等管道接受外界捐款，截至今天下午4點，已湧入13.3萬筆捐款，累計金額7.2億元。

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根據賑災基金會公布最新的分項統計，分別收到台灣土地銀行帳戶5億7612萬9920元、挖貝集資平台專案4663萬8985元、LINE Pay愛心捐款1億237萬9809元，合計7億2514萬餘元。至於4月9日起四大超商皆可使用機台捐款，但因各家統計時間有作業上差異，後續將於每週一統計前週金額，再一併計入。

賑災基金會說，內政部部長林右昌今天赴行政院報告0403花蓮地震災後復原重建工作，提到「建築物毀損情形及家園重建」案，提及受災戶住宅補貼、租屋協助、耐震補強補助由內政部主責辦理。至於災民及大眾最關心，需要拆除重建的大樓，則須最多資源來整合協助，基金會將全力協助內政部及災區縣市政府，在滿足災民需求並符合公平原則之前提，賑助災民。

賑災基金會指出，協助內政部所提重建措施分為兩類，包含價購房地：委請各縣市政府與受災住戶整合協商，透過適當估價，由賑災基金會價購災損房地。災民取得價金後，得以另尋合適地點，儘快重拾日常；協助參與重建：透過適當估價，發給賑助金使災民參與政府的重建方案，並提供至少半年租屋補貼，重建完成後分回房地。

賑災基金會說，上述兩類賑助皆屬復原重建，符合此次勸募專案核定用途規範。為使善款發揮最大效益，惠及最多災民，該基金會建議，價金與賑助金的估算宜視房屋受損程度分級。

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