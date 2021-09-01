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    北市開學噴酒精、量體溫 家長仍擔心盼校方幫忙注意孩子

    麗山國小校門口站不少家長。（記者楊心慧攝）

    麗山國小校門口站不少家長。（記者楊心慧攝）

    2021/09/01 09:34

    〔記者楊心慧／台北報導〕台北市中小學今天開學，台北市因應防疫，規定家長不能陪同小一新生入校，不少家長站在校門口，看著孩子們進入校園，學校也做好防疫措施，包含量體溫、噴酒精等，家長坦言雖然會擔心，但因要上班還是把孩子送到學校，已提醒孩子勤洗手、戴好口罩，其他的只好拜託校方多多幫忙注意孩子狀況。

    台北市日前宣布採多元彈性教學，包含原班實體與線上彈性教學、線上學習專班、線上函授（影片）教學及其他校本創新分流學習4種模式，多數家長選擇讓孩子到校上課，少數家長選擇線上學習。

    台北市麗山國小校門口安排人手替進校學生噴酒精消毒，並在現場維持秩序、提醒保持安全距離，家長則站在校門口目送孩子進入校園，家長表示，目前疫情趨緩，認為到校上課孩子比較能專心，仍會擔心小孩，也提醒孩子勤洗手、口罩要戴好。

    台北市西湖國小校門口今早也有不少家長送小孩上學，家長說，一早陪孩子上學，確實會擔心孩子上學增加染疫風險，考量上班無法在家陪孩子，只能送來學校，看起來學校也有一些防疫規範，該提醒孩子注意的也已提醒，也希望老師能夠幫忙注意一下孩子。

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    麗山國小校門口站不少家長。（記者楊心慧攝）

    麗山國小校門口站不少家長。（記者楊心慧攝）

    麗山國小校方安排不少人手協助防疫措施。（記者楊心慧攝）

    麗山國小校方安排不少人手協助防疫措施。（記者楊心慧攝）

    麗山國小校門口附近校方安排人口維持動線順暢。（記者楊心慧攝）

    麗山國小校門口附近校方安排人口維持動線順暢。（記者楊心慧攝）

    麗山國小校門口附近校方安排人口維持動線順暢。（記者楊心慧攝）

    麗山國小校門口附近校方安排人口維持動線順暢。（記者楊心慧攝）

    西湖國小校門口。（記者楊心慧攝）

    西湖國小校門口。（記者楊心慧攝）

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