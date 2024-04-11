胸腔醫「開錯刀」再涉偽造病歷！高雄民生醫院祭2大過免職

高雄市立民生醫院胸腔醫師開錯刀，又被查涉偽造病歷，被記2大過免職。（資料照）

2024/04/11 19:29

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市立民生醫院發生「搞錯病患開錯刀」的離譜醫療疏失，衛生局今開罰50萬元，並緊急宣布即日起由市立醫院管理中心執行長林盟喬醫師代理院長，主刀醫師陸希平原記1支大過，同時移付懲戒；但醫院啟動病安事件調查發現他不但開錯刀，還事後涉嫌病歷登載偽造，經人審會議處追加1支大過，共計2大過予以免職。

衞生局今晚發出新聞稿，指民生醫院啟動病安事件調查發現，4月4日當天主刀醫師陸希平逾越既定程序開刀，致使發生重大病安事故，經議處1大過並移付醫師懲戒在案。

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但經審閱病歷紀錄並訪談事件相關人等，發現主刀醫師陸希平不但開錯刀，而且事後涉嫌病歷登載偽造，經人審會議處再記1大過，共計2大過予以免職。

病歷紀錄指出。陸希平醫師於4月4日上午8點40病患進入手術室後，僅確認病歷及手術部位，卻疏漏注意病患身分識別，即進行手術，且後續發現病患錯誤後，於9點50分即事後，又通知送病患入院的護理機構要求補簽「同意書」，疑涉簽署不實之同意書，除前揭免職處分、移付醫師懲戒外，民生醫院也主動提供相關事證移送地檢署調查。

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