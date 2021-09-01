小一新生入學 家長站門口拍照為孩子打氣

家長將新入學的孩子交給教職員，由教職員帶孩子進校園量測體溫和消毒手部；孩子進學校前，家長抓緊時間拍照留念。（記者蔡昀容攝）

2021/09/01 09:46

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕今天是開學日，適逢疫情，家長只能站在門口不能進到校園，由教職員帶孩子量測體溫和消毒手部；有家長在校門口為孩子打氣，並抓緊時間拍照，為孩子的重要一刻留下紀念。宜蘭縣長林姿妙也到校園視察防疫情況，讚許校方落實所有措施。

以宜蘭國小為例，小一新生家長將孩子帶到南側門後，由教職員帶孩子量測體溫、使用酒精消毒等，才進到禮堂參加入學典禮。

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吳姓媽媽說，小女兒今年小一，個性內向，有分離焦慮，由於疫情規定，家長無法入校陪同，很擔心小女兒狀況，不過事先有和老師溝通，提醒老師孩子可能會哭鬧，也交代就讀小五的姐姐，下課要去找妹妹。母女離別前，媽媽也幫小女兒拍照，為孩子勇敢的第一步留下紀念。

校長楊顯欽說，經中央及宜蘭縣政府補助，購入隔板和自動體溫量測機，孩子進出教室都能知道體溫，中午吃飯也有隔板保護，校方也會定時清潔、消毒，保障校園環境。

對於舊生來說，已經三個多月沒有和老師、同學碰面，鄭老師表示，昨天舊生先回學校「返校日」，孩子們都很興奮、很開心。

縣長林姿妙前往宜蘭國小視察開學狀況，也為小一新生加油打氣。林姿妙表示，防疫措施都有落實，目前高中職以下（含幼兒園）老師接種疫苗約九成二，會持續安排施打疫苗，保障校園安全。

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