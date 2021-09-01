新北永平國小做好防疫準備 迎接小朋友開心上學

家長還是放心不下小寶貝第一天上學，在門口說了好多次再見。（記者翁聿煌攝）

2021/09/01 08:44

〔記者翁聿煌／新北報導〕開學了！各級學校門口又恢復好久不見的熱鬧景象，小一新生仍有家長陪同進入校園，但學校希望基於防疫需求，請家長盡快離開，但是對於幼兒園和2歲專班的新生，仍然需要家長帶到教室前，上演離情依依的經典畫面。

新北市永平國小全校有96個國小班級、8個幼兒園班級，校長唐永安說，因此校方為開學準備許久，開學前已購買校門各出入口的溫度感測儀，並委請家長會人員協助操作、購置各班使用的午餐防疫隔板，以及各項消毒清潔設備，像是體育器材的消毒機等，要讓師生在校時間安全無虞。

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上午7點起學童陸續來學校上課，唐永安也站在校門口協助，校方安排兩側進出動線，並從穿堂行經感溫儀器無需等候避免造成擁擠，唐永安說，校方希望家長盡量減少在校內出現，但是因為是開學首日，仍然有許多新生需要有家長陪同到校。

像是學校幼兒園有兩歲專班，小小孩對新環境有恐懼感，需要重新適應，難免與爸媽要在班級門口上演十八相送的戲碼，陳姓家長說，好不容易疫情趨緩，學校重新讓小朋友回來上課，家長也鬆了一口氣。

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兩歲專班的家長在教室門口為孩子留下第一天上學的畫面。（記者翁聿煌攝）

開學日仍有幼兒園的新生家長陪同小朋友進入校園。（記者翁聿煌攝）

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