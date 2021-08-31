北市校園9/1再鬆綁！戶外籃球場開放個人練習 游泳課仍暫緩

台北市9月1日起有條件開放戶外運動場地、學校體育課程及委外場館，包括學校運動場地開放戶外籃球場等場地，但限個人練習，須全程佩戴口罩，不開放租借。示意圖。（資料照）

2021/08/31 16:33

〔記者蔡亞樺／台北報導〕國內疫情逐漸趨緩穩定，明天就是開學日，台北市運動場地及體育課再放寬，台北市教育局今天下午宣布，9月1日起有條件開放戶外運動場地、學校體育課程及委外場館，包括學校運動場地開放戶外籃球場、手球場及排球場，但限個人練習，須全程佩戴口罩，且維持不開放租借。

教育局指出，學校體健設施部分，考量校園甫開學，疫情尚待觀察，為降低校園群聚風險，暫不對外開放，校內學生上課使用則採分時分流，每2小時清消1次。體育課開放籃球、手球、排球單人練習，個人器材設備，如球拍、手套、腰帶、護具、瑜珈墊等不得互相借用，須全程佩戴口罩。

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教育局進一步指出，游泳課程維持暫緩實施，將滾動式修正適時發布。運動代表隊選手訓練應固定人員，禁止跨校，人數管制室內50人、室外100人上限，校隊人員用餐保持防疫社交距離並設置隔板；游泳訓練每條水道同時段以泳池水道長度每5公尺2人（來回）為上限，以25公尺水道為例，每水道以10人為限。

學校委外營運場館（含游泳池）開放籃球場、手球場、排球場等，維持不開放場館附屬設施及非運動空間。教育局強調，管制放寬仍以嚴謹防疫為前提，未來將持續觀察疫情態勢，循序漸進，逐步放寬管制，以期親師生及市民迎回正常生活。

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