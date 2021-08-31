中市高血壓病史男子 打高端疫苗後三度就醫住院治療

高端疫苗8月23日開打。（市府提供）

2021/08/31 14:36

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市今天傳出一名42歲男性，於8月26日施打高端疫苗後不到1小時出現胸悶、心悸、高血壓等情形2度送醫治療，28日再度送醫，由於症狀未改善，目前住院治療中，台中市衛生局統計本月23日高端疫苗開打以來，包括該男性共12人通報接種後不良反應，大多是暈針，或是輕微胸悶、高血壓。

台中市衛生局指出，該名42歲男性有高血壓病史，8月26日上午接種高端疫苗後出現胸悶、心悸、心灼熱感、高血壓情形，經119送醫治療後離院，當日晚間再次出現胸悶不適、心悸，再呼叫119送急診，血壓170/110mmHg，EKG（心電圖）及CT（斷層掃描）均無異常發現，之後離院。

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該男性28日因不適症狀至門診就醫，主症狀未改善，經醫師診察後收住院，衛生局將持續追蹤關懷個案狀況。

衛生局統計，截至8月31日上午8時，已完成AZ接種77萬7273人次、莫德納疫苗也有39萬3881人次，疫苗不良反應通報共計553案，高端疫苗接種後不良反應則有12人，其中疑似接種AZ後死亡的有85例、而莫德納部分則有17例，且仍有25人還在住院治療中。

衛生局指出，中市疑注射疫苗後死亡人數卻已破百人，達102人，是確診死亡人數20倍，當中雖然多數都是年長者、慢性病患者，但當中也不乏身體康健、年輕人，死亡案例中最年輕者僅42歲，衛生局也補充說，疫苗接種後不良反應很多可能原因需衛福部審議或解剖結果才能確定，另外身體局部反應不易判定。

針對中市疫苗施打後死亡特別多，日前新聞局長黃國瑋說明，中市通報施打疫苗後死亡個案較其他縣市多，市長認為這是市民權利，推出「疑因接種COVID-19疫苗死亡關懷專案」，將疫苗施打後死亡個案納入，無法排除及證實死亡與疫苗有關，除提供2萬元慰問金及相關法律扶助，也將協助家屬提出預防接種受害救濟申請及收集相關病歷資料，提送中央審議，如確定因預防接種致死，最高將給付600萬元救濟金，但市府仍鼓勵民眾鼓勵接種疫苗。

知名法醫高大成也表示，國內施打AZ、莫德納疫苗都發生反應不良事件，高端疫苗雖然副作用較少，但接種疫苗要增強免疫力，只要注射疫苗都對身體產生壓力，尤其是增加免疫力時，身體的嗜伊紅性白血球會大量增加，提醒要注意身體的變化。提醒臥床過久病患、長期洗腎者、有心肌梗塞、中風多次、三高患者要特別注意，施打前、後2週要生活很正常，一定要調整作息，減少風險。

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