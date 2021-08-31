本土+3、死亡+1 疫情持續穩定

2021/08/31 14:11

〔記者林惠琴／台北報導〕中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今日宣布，本土武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）新增3例，另有境外移入1例、死亡1例。

今日新增3例本土病例（均非居家隔離期間陽性者），為2例男性、1例女性，年齡介於30多歲至60多歲，其中1例於今（2021）年 8月16日發病，另2例於8月30日發病。個案分布為新北市2例、台北市1例；其中2例關聯不明，1例疫調中，將持續進行疫情調查，以釐清感染源。

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新增1例死亡個案（案16093），為本國籍60多歲男性，8月8日於越南確診，8月28日搭乘醫療專機返台後至醫院採檢並治療，8月29日確診，8月30日死亡。

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至8月29日累計公布1萬4784位確診個案中，已有1萬3676人解除隔離，解隔離人數達確診人數92.5%。

至於新增1例境外移入個案（案16105），為英國籍30多歲男性，未接種COVID-19疫苗，自述6月曾於英國確診，8月17日持搭機前3日內檢驗陰性報告來台工作，入境後至集中檢疫所採檢陰性並檢疫，8月30日進行期滿前採檢，於今日確診。個案在台期間並無症狀，集中檢疫期間無接觸他人，故無匡列接觸者。

指揮中心統計，截至目前國內累計15995例確診，分別為1414例境外移入，14528例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。其中，835例死亡。

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