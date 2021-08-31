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    新北確診+2 五股男住院9天採檢陰性 出院4天後確診

    新北市政府衛生局公布2確診個案足跡。（新北市政府提供）

    新北市政府衛生局公布2確診個案足跡。（新北市政府提供）

    2021/08/31 15:24

    〔記者周湘芸／新北報導〕新北市今天有武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）2例確診，皆為新增個案。市長侯友宜召開防疫記者會表示，五股1人在台北市住院9天採檢皆為陰性，出院後身體不適於新北市醫院採檢確診，研判為朋友感染。

    侯友宜表示，五股1名男性（案16102）8月17日至25日曾到台北市某醫院住院，過程中醫院採檢都是陰性，出院後於29日出現身體不適，前往新北市某醫院採檢為陽性，目前還在疫調中，研判為朋友傳染、中和1名女性（案16104）Ct值36.78，不具傳染力，8月30日陪兒子到醫院辦理住院採檢確診，看起來是舊案，已安排驗血清抗體釐清，感染源疫調中。共匡列接觸者18人、居家隔離13人，跨縣市通報1人。

    另外，侯友宜指出，三峽家庭群聚Ct值都很高，不具傳染力，共擴大匡列居家隔離及接觸者165人採檢，全部人PCR結果都是陰性，大家可以放心，會持續鼓勵民眾出來篩檢，找出隱形傳播鏈。

    新北市政府衛生局今也公布部分足跡，案16102於8月27日晚上8點至9點半前往千業火鍋三重集賢尊爵店；案16104於8月28日中午12點至12點半前往全聯中和福祥門市、8月29日晚上7點至10點前往永和區左手村餐廳。

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