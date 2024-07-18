美媒驚爆！民主黨高層私下透露 拜登最快本週末退選

拜登總統17日在德拉瓦州多佛空軍基地（Dover Air Force Base）步下「空軍一號」專機。（路透）

2024/07/18 23:49

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國政治媒體《Axios》18日報導，多位民主黨高層私下透露，由於黨內國會領袖和親近好友的壓力持續升高，總統拜登或將在本週末宣布退出總統競選。

報導引述消息人士說法指出，拜登面臨著巨大的壓力。他的年齡（81歲）和敏銳度受到質疑，民調也顯示他可能無法贏得大選。更糟糕的是，民主黨高層擔心，如果拜登繼續參選，前總統川普（Donald Trump）可能會以壓倒性優勢獲勝，摧毀拜登的政治遺產，並讓民主黨在11月的選舉中慘敗。

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「他的選擇是成為歷史的英雄，或是確定自己永遠不會有總統圖書館。」拜登的一位親密友人說道，「我祈禱他能做出正確的決定，他正朝這個方向前進。」

據報導，拜登的黨內領袖、友人和主要金主都認為他無法獲勝，也無法扭轉公眾對他年齡和敏銳度的負面看法。民主黨高層擔心，如果拜登繼續參選，可能會導致國會席位流失，甚至讓共和黨取得壓倒性的勝利。多位民主黨領袖，包括參議院多數黨領袖·舒默（Chuck Schumer）和眾議院少數黨領袖傑福瑞斯（Hakeem Jeffries），都私下向拜登表達了退出競選的建議。他們認為，拜登退出競選是為了民主黨的整體利益。

根據《Axios》消息，前眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）更是積極推動拜登退出競選，她認為拜登可能會毀掉民主黨奪回眾議院的機會。此外，前總統歐巴馬（Barack Obama）和他的前助手們也在公開場合表達了對拜登的不滿，儘管歐巴馬本人一直保持沉默。前總統柯林頓夫婦（Bill and Hillary Clinton）以及他們的前助手也採取了類似的態度。

報導稱，拜登的親信助手們也開始表達他們對拜登退出的看法。即使在6月27日的辯論中，拜登表現不佳之後，他們最初還鼓勵他繼續戰鬥，但現在他們認為，拜登宣布退出競選只是時間問題。如果拜登想要繼續參選，他可能會得到自由派領袖和國會黑人核心小組的支持。然而，拜登最親密的朋友們認為，他已經竭盡全力，並且會屈服於現實。

《Axios》指出，目前最可能的情況是拜登退出競選，並支持副總統賀錦麗（Kamala Harris）接棒。不過這一過程可能並不順利，需要黨內協調。對於民主黨來說，贏得賓州、密西根州和威斯康辛州至關重要，這3州的勝負將決定總統選舉結果。部分民主黨人非常渴望推出一個能在這些關鍵州取勝的競選團隊，以確保總統大選的勝利。

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