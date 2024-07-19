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回應籲退選聲浪 白宮：拜登有信心繼續領導盟友夥伴

2024/07/19 03:00

〔中央社〕美國總統拜登因年歲高，面對一波波勸退聲浪，白宮國家安全溝通顧問柯比今天說，從剛結束的北約峰會可看出來，拜登帶領美國與盟友及夥伴的結盟受高度肯定，他有信心繼續在這方面發揮領導作用。

「華盛頓郵報」（The Washington Post）今天報導，同是民主黨的美國前總統歐巴馬（Barack Obama）近期告訴民主黨支持者，拜登（Joe Biden）在11月大選連任的機會大為縮小，他認為拜登應認真考慮是否繼續競選。

報導也說，民主黨重量級國會議員，包括眾議院前議長裴洛西（Nancy Pelosi）、眾議院領袖傑福瑞斯（Hakeem Jeffries）、參議院領袖舒默（Charles Schumer）等人也都私下勸退拜登，並憂心民主黨在國會選舉的表現。

柯比（John Kirby）今天透過線上方式回答媒體提問，他不願評論相關報導。

柯比指出，上週在華府舉行的北大西洋公約組織（NATO）第75屆峰會上，一位又一位領導人走向拜登，感謝他的領導，肯定他團結北約，並且提升北約的實力，北約多了2個新成員，也強調美國在北約及全球的重要領導地位。

柯比說，北約的「印太4國」（Indo-Pacific 4，IP4）夥伴領導人、烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）也出席峰會，顯示美國在全球領導地位的重要性。拜登任內投入大量心力團結美國與全球夥伴的關係，強化彼此結盟。

他說，拜登處理與盟友及夥伴的關係受到許多領導人的肯定和尊重，拜登也完全有信心，將繼續在這方面發揮領導作用。

拜登17日在內華達州拉斯維加斯（Las Vegas）選舉造勢期間，經檢測COVID-19（2019冠狀病毒疾病）為陽性，症狀輕微，目前在自我隔離。

柯比說，拜登在家復原期間，幕僚仍隨時就各項議題向他簡報。

拜登的醫師歐康納（Kevin O’Connor）今天透過一封公開訊息指出，拜登因感染新冠，仍有輕微上呼吸道症狀，沒有發燒，生命跡象正常，他繼續在服用抗病毒處方藥倍拉維（Paxlovid），同時繼續從事公務。（編輯：楊昭彥）1130719

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