時隔10年！日本橫濱動物園「㺢㹢狓」再度迎接新生兒

日本橫濱動物園Zoorasia宣布，園區時隔10年後，於日前再度迎來㺢㹢狓的新生兒。（圖擷取自@@livedoornews 社群平台「X」）

2024/08/20 21:27

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕來自非洲剛果、長相酷似斑馬與長頸鹿混合體的「㺢㹢狓」（ㄏㄨㄛˋ ㄐㄧㄚ ㄆㄧˊ，又名Okapi、歐卡皮鹿、非洲獨角獸），在去年因《進擊的巨人》播出動畫完結篇後爆紅，吸引不少人關注這種瀕臨滅絕的珍貴動物。日本橫濱動物園Zoorasia昨（19）日宣布，園區時隔10年後，於日前再度迎接㺢㹢狓的新生兒，消息一出掀起熱議。

綜合日媒報導，根據國際自然保護聯盟（IUCN）記載，野生㺢㹢狓因生存環境受到人類干擾，野外數量估計不到5萬隻，因此在2015年被列入瀕臨滅絕物種，更與貓熊、侏儒河馬並稱「世界3大稀有動物」。在日本，僅神奈川縣橫濱市的「橫濱動物園Zoorasia」與「金澤動物園」有人工飼養這種珍稀動物，其特殊外型也吸引不少遊客朝聖觀賞。

請繼續往下閱讀...

橫濱動物園Zoorasia於19日發布新聞稿，園區在上月30日，迎接一隻㺢㹢狓寶寶誕生，這也是園區時隔10年，再次有㺢㹢狓新生兒出現，同時園方也將生產紀錄發布到YouTube頻道。園方透露，這隻㺢㹢狓寶寶的母親是現年9歲的「拉拉」（ララ），雖然這是牠第一次產下後代，但牠目前的育兒情況表現良好，寶寶健康狀況也不錯。

另外，園方表示短期內㺢㹢狓寶寶還不能對外公開露面，具體公開日期會再視成長情況而定，如果有民眾等不及看到可愛的㺢㹢狓寶寶，可以前往橫濱動物園Zoorasia的官方部落格，園方會將牠的各種成長紀錄上傳到部落格裡面。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法