北約領導人為拜登口誤緩頰 歐媒一面倒看衰選情

美國總統拜登（見圖）在北約記者會上出現重大口誤，歐洲媒體認為「拜登看上去完蛋了」。（法新社）

2024/07/12 23:29

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統拜登（Joe Biden）在華府北約（NATO）峰會期間接連出現重大口誤，他先是將烏克蘭總統澤倫斯基稱作「總統普廷」，隨後又將他的副手賀錦麗叫成前總統川普，雖然與會的各國領導人事後紛紛為拜登緩頰，但《每日電訊報》（The Daily Telegraph）等歐洲主流媒體仍得出了一個結論：「拜登看上去完蛋了。」

《路透》報導，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）在被媒體問到有關拜登混淆「澤倫斯基」與「普廷」的問題時，他回答：「口誤時常發生，而且如果你一直盯著每個人，你就會發現夠多的口誤。」法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）以及荷蘭總理史霍夫（Dick Schoof）也表達了類似觀點。

請繼續往下閱讀...

西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）則稱讚拜登看起來「狀況不錯」，他還點出拜登全程參與了北約峰會，不同於其他領導人；義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）雖然被媒體拍到疑似對拜登遲到不滿而翻白眼，但她也稱讚拜登組織了「一場很棒的峰會」。

不過歐洲媒體對拜登的態度就沒有那麼寬容，英國《泰唔士報》（Times）直接下標：「這是拜登爭取懷疑者的機會。他搞砸了。」義大利《日報》（Il Giornale）批評，這場記者會就是「拜登的末路」。

瑞士《新蘇黎世報》（Neue Zürcher Zeitung）則指出，民主黨唯一能擊敗川普的機會，就是拜登退選，「一名老人秀出他的政治肌肉，提高了他脆弱的聲量，但並不怎麼有說服力⋯⋯這位總統不適合連任。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法