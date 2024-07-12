為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

北約領導人為拜登口誤緩頰 歐媒一面倒看衰選情

美國總統拜登（見圖）在北約記者會上出現重大口誤，歐洲媒體認為「拜登看上去完蛋了」。（法新社）

美國總統拜登（見圖）在北約記者會上出現重大口誤，歐洲媒體認為「拜登看上去完蛋了」。（法新社）

2024/07/12 23:29

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統拜登（Joe Biden）在華府北約（NATO）峰會期間接連出現重大口誤，他先是將烏克蘭總統澤倫斯基稱作「總統普廷」，隨後又將他的副手賀錦麗叫成前總統川普，雖然與會的各國領導人事後紛紛為拜登緩頰，但《每日電訊報》（The Daily Telegraph）等歐洲主流媒體仍得出了一個結論：「拜登看上去完蛋了。」

《路透》報導，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）在被媒體問到有關拜登混淆「澤倫斯基」與「普廷」的問題時，他回答：「口誤時常發生，而且如果你一直盯著每個人，你就會發現夠多的口誤。」法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）以及荷蘭總理史霍夫（Dick Schoof）也表達了類似觀點。

西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）則稱讚拜登看起來「狀況不錯」，他還點出拜登全程參與了北約峰會，不同於其他領導人；義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）雖然被媒體拍到疑似對拜登遲到不滿而翻白眼，但她也稱讚拜登組織了「一場很棒的峰會」。

不過歐洲媒體對拜登的態度就沒有那麼寬容，英國《泰唔士報》（Times）直接下標：「這是拜登爭取懷疑者的機會。他搞砸了。」義大利《日報》（Il Giornale）批評，這場記者會就是「拜登的末路」。

瑞士《新蘇黎世報》（Neue Zürcher Zeitung）則指出，民主黨唯一能擊敗川普的機會，就是拜登退選，「一名老人秀出他的政治肌肉，提高了他脆弱的聲量，但並不怎麼有說服力⋯⋯這位總統不適合連任。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
賀、川「一個是檢察官、一個是罪犯」 拜登回擊川普酸度破表
2024/07/12 16:03

賀、川「一個是檢察官、一個是罪犯」 拜登回擊川普酸度破表
拜登雪崩式落漆 NBC：團隊正暗中評估賀錦麗接班可行性
2024/07/12 13:14

拜登雪崩式落漆 NBC：團隊正暗中評估賀錦麗接班可行性

小宅採高質化衛浴 高豐深耕37年有成
又口誤了！拜登把澤倫斯基叫成「普廷」
2024/07/12 08:33

又口誤了！拜登把澤倫斯基叫成「普廷」
剛誤稱澤倫斯基為普廷 拜登又把副手賀錦麗叫成川普
2024/07/12 10:26

剛誤稱澤倫斯基為普廷 拜登又把副手賀錦麗叫成川普

台灣中外製藥獲亞洲企業社會責任雙料獎項
國際今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播