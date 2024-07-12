北約峰會拜登大遲到 義大利總理疑白眼連翻影片曝光

梅洛尼對拜登感到非常不滿。（圖擷取自 X ）

2024/07/12 14:14

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統拜登（Joe Biden）在北大西洋公約組織（NATO）75週年峰會開幕式上發表了一場有力演說，歐洲各國仍對拜登11月大選連任前景感到疑慮。拜登在11日北約峰會最後一天上午的行程大遲到，被義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）疑似狂翻白眼的影片在社群媒體流出。

綜合外媒報導，北約最後一日的上午行程原定為10時開始，北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）與拜登卻沒現身，會議延至10時40分才開始，各國領袖在會場乾等許久，梅洛尼在與芬蘭總統斯圖布（Alexander Stubb）交談時示意現在的時間，接著翻起白眼。

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在芬蘭總統斯圖布拿起手機查看時間時，梅洛尼神色變得更加不悅，雙手抱胸又癟歪嘴，眉頭緊皺翻另一次白眼，當梅洛尼注意到有鏡頭在拍頭後，才控制起表情，擠出笑容。

Italian PM Giorgia Meloni rolls eyes and checks imaginary watch waiting for Biden’s arrival at NATO Summit. https://t.co/AsPgdAMTct pic.twitter.com/IstPSW5xBm — New York Post （@nypost） July 11, 2024

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