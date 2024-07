北約峰會拜登大遲到 義大利總理疑白眼連翻影片曝光

2024/07/12 14:14

郭顏慧/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕美國總統拜登(Joe Biden)在北大西洋公約組織(NATO)75週年峰會開幕式上發表了一場有力演說,歐洲各國仍對拜登11月大選連任前景感到疑慮。拜登在11日北約峰會最後一天上午的行程大遲到,被義大利總理梅洛尼(Giorgia Meloni)疑似狂翻白眼的影片在社群媒體流出。

綜合外媒報導,北約最後一日的上午行程原定為10時開始,北約秘書長史托騰柏格(Jens Stoltenberg)與拜登卻沒現身,會議延至10時40分才開始,各國領袖在會場乾等許久,梅洛尼在與芬蘭總統斯圖布(Alexander Stubb)交談時示意現在的時間,接著翻起白眼。

請繼續往下閱讀...

在芬蘭總統斯圖布拿起手機查看時間時,梅洛尼神色變得更加不悅,雙手抱胸又癟歪嘴,眉頭緊皺翻另一次白眼,當梅洛尼注意到有鏡頭在拍頭後,才控制起表情,擠出笑容。

Italian PM Giorgia Meloni rolls eyes and checks imaginary watch waiting for Biden’s arrival at NATO Summit. https://t.co/AsPgdAMTct pic.twitter.com/IstPSW5xBm