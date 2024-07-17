盼掃除外界疑慮 拜登︰我心智敏銳一級棒

美國總統拜登批評川普的副手搭檔范斯是川普的「複製品」，「我看不出（兩者）有任何差別」，他和川普都想向中產階級家庭徵收更多稅，同時推動給富人更多減稅。（美聯社）

2024/07/17 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕美國總統拜登十五日接受辯論會後第二場電視專訪，再次試圖掃除外界對其年齡、心智的疑慮，強調自己的心智敏銳程度「一級棒」。也因為前總統川普十三日在賓夕法尼亞州遭遇的槍擊事件，拜登修正日前以「靶心」（Bullseye）喊話支持者對抗川普的用詞，坦承此一用字是個「錯誤」，但呼籲群眾關注川普的煽動言論和謊話。

拜登向「國家廣播公司」（NBC）主播霍特表示：「我老了。但第一點，我只比川普年長三歲；第二，我的心智敏銳度一級棒。」他坦言：「我了解為何人們會說，『天啊，他八十一歲了，要是到了八十三、八十四歲時會是什麼樣子？』這是合情合理的問題。」

請繼續往下閱讀...

對於民主黨內部「換拜」聲浪此起彼落，拜登重申參選到底，強調其競選連任的正當性出自數百萬人在黨內初選時的選票支持，「我聽從他們的聲音」。

拜登批范斯 川普的「複製人」

談及對手川普，拜登先是修正八日他向募款金主喊話時的用字遣詞。當時他呼籲支持者把注意力從為人詬病的辯論表現轉向川普身上，「我只有一個工作，那就是擊敗川普…我們談夠了辯論，是時候把川普置於靶心上」。

部分共和黨人士指責，拜登的言論塑造出觸發槍擊案的氛圍。剛宣布以副總統身分搭檔川普競選的范斯就批評，「拜登陣營的首要前提是把川普描述為必須不計一切代價阻止的專制法西斯份子」、「這樣的煽動言論直接導致對川普暗殺未遂」。

對此，拜登直言，「那是錯誤的用字」、「我的意思是，注意他的言行舉止…注意他在辯論時撒了多少謊」。

拜登提及川普過去爭議言論，包括二○二四敗選將使美國經歷一場「血洗」；取笑前眾議院議長裴洛西丈夫在家中遭歹徒持鈍器打傷事件；拒絕接受二○二○大選落敗和二○二一年一月六日在國會山莊暴動中所扮演的角色，「我可不是那個聲稱想要在第一天成為獨裁者及拒絕選舉結果的傢伙」。

拜登在專訪過程中顯露強勢態度，一度與霍特爭論，「你們怎麼至今都不去談論他（川普）在辯論時說出的十八至廿條謊話」。他也確認將在九月與川普展開第二場總統辯論。

另外，拜登在準備飛往內華達州時，被問及如何評論川普副手人選范斯？他認為范斯在各項議題上只是川普的「複製人」（Clone），「我看不出任何差別」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法