抗議升級！巨型「子宮內避孕器」直指民主黨大會

巨型子宮內避孕器，現身民主黨全國代表大會附近。（法新社）

2024/08/20 22:34

〔編譯陳成良／綜合報導〕一個高達20英尺（約6公尺）的充氣子宮內避孕器（IUD），19日在芝加哥民主黨全國代表大會（DNC）附近亮相，引人注目。

保守派《布萊巴特新聞》（Breitbart News）報導，這個名為「解放子宮」（Freeda Womb）的巨型充氣裝置，由一個名為「美國人支持避孕」（Americans for Contraception）的團體所展示。他們希望藉此在DNC舉行期間，提高人們對避孕議題的關注。

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除了這個醒目的充氣裝置外，DNC附近還有其他與生育議題相關的活動，例如打扮成墮胎藥的抗議者，以及提供免費輸精管結紮和墮胎服務的「計劃生育」醫療車。

「解放子宮」先前曾在6月5日於華盛頓特區的聯合車站首次亮相，當時國會議員正在就「避孕權法案」進行投票。該法案最終遭到共和黨人阻擋，他們認為該法案不僅僅是保護避孕權，還可能損害父母權利和宗教自由。

「美國人支持避孕」團體表示，「Freeda Womb」的目的是「賦予人們自主選擇生活方式的權利」，無論是不想生孩子、還沒準備好生孩子、不想再生孩子，還是不想經歷經痛，都應該受到尊重。

報導指出，這個巨型充氣裝置的出現，再次凸顯了美國社會在避孕和生育議題上的分歧和爭論。

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