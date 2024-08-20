民主黨全代會誇耀經濟政績 拜登：沒人再談中國超越美國

美國總統拜登現身民主黨全國代表大會，獲得全場熱烈掌聲、歡呼。（歐新社）

2024/08/20 21:42

〔編譯林家宇／綜合報導〕美國總統拜登19日出席民主黨芝加哥全國代表大會，登台發表近五十分鐘演說，過程中細數任內經濟、外交施政成就，他一言蔽之：「中國超越美國，不可避免是我入主白宮時的顯學。如今無人再提」。

拜登向群眾表示，「隨著每個新工作、每座新工廠，自尊和希望被帶回到這個一度被遺棄國家的各個社區之中」、「現在，你們再次回到崗位，證明不是華爾街，而是中產階級建造美國，中產階級則由各個工會建立」。拜登重申，執政後為美國創造近80萬個製造業職缺。

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「南華早報」分析，雖然拜登在演說中僅提及中國一次，但從2016年前總統川普主政之際，數十年來美國製造業職缺的削減和中國貿易，主導了美國近年政策走向。川普當時主打中國試圖掏空美國製造的論點，當選後實際轉變為對北京發動的貿易戰。

與川普各方面大相逕庭的拜登，2020年當選後在對中經貿立場上延續前朝路線，任內許多方針和政策亦是由中國因素所推動。例如2022年簽署的「降低通膨法」（IRA），據美國財政部長葉倫於眾議院籌款委員會聽證會說法，將「嚴格限制」甚至「幾乎完全」阻止中國車商生產的電動車電池零組件，或關鍵礦物與加工。

2022年簽署的「晶片與科學法案」，提撥530億美元補貼在美國生產的晶片製造商，受惠廠商十年內不得在中國等敏感國家，擴大投資28奈米以下製程。

拜登另提到，與川普外交政策上的不同之處，在於他把北大西洋公約組織（NATO）從瓦解邊緣救回，並指控川普向俄羅斯總統普廷卑躬屈膝，強調副總統賀錦麗將會延續其抵抗克里姆林宮侵略烏克蘭的強硬立場。

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