拜登退選 支持賀錦麗 賀要披戰袍 需民主黨大會通過

美國總統拜登21日宣布放棄競選連任，並公開表態支持副總統賀錦麗（右）代表民主黨參選總統。（歐新社檔案照）

2024/07/23 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統拜登在經歷數週黨內人士施壓後，廿一日宣布放棄競選連任，並公開表態支持副總統賀錦麗（Kamala Harris）代表民主黨參選總統，成為繼一九六八年的詹森總統以來，首位放棄爭取連任的現任總統，為美國大選投下震撼彈。消息人士透露，拜登是在過去四十八小時研究民調數據後，發現勝選希望渺茫，做出退選決定。

拜登在社群媒體Ｘ上發表聲明表示，他將繼續履行總統職責，直到任期結束。他強調，雖然有意尋求連任，但考量到民主黨與國家利益，決定退選。隨後，拜登在另一則推文中表示全力支持賀錦麗，「現在我們應該團結一致，打敗川普」。

請繼續往下閱讀...

賀錦麗隨即確認參選意願，表示很榮幸獲得拜登的支持，她計畫在接下來的日子裡，繼續與美國人民討論這次「關鍵選舉中的明確選擇」。賀錦麗要正式披上民主黨戰袍，尚待八月十九日至廿二日在芝加哥召開的民主黨全國代表大會通過提名，但即使屆時她順利出線，從現在到十一月五日投票，也只剩一○七天來凝聚黨內，應戰川普。

歐巴馬、裴洛西等大咖未表態

許多民主黨人隨即表態支持賀錦麗，包括各州民主黨主席，但包括前總統歐巴馬、聯邦眾議院前議長裴洛西等黨內重量級人士仍保持沉默，暗示他們可能希望舉行一場開放式的全國代表大會。儘管如此，賀錦麗仍獲得西語裔、非裔和進步派等關鍵黨團，以及大金主索羅斯等人支持。若當選，她將成為美國首位女性和南亞裔總統。

賀錦麗的民調仍落後川普，但差距比拜登小，在搖擺州、非白人族群、年輕、女性族群的民調表現比拜登好。共和黨總統候選人川普回應稱，拜登是美國歷史上最差勁的總統，而相較於拜登，打敗賀錦麗更簡單。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法