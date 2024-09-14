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熱低壓最快明、後天生成！下週三起天氣變化大

未來降雨趨勢。（氣象署提供）

未來降雨趨勢。（氣象署提供）

2024/09/14 19:48

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週日把握好天氣 紫外線爆表注意防曬

〔記者吳亮儀／台北報導〕明、後天恐有新的熱帶性低氣壓（TD）生成！中央氣象署預報，目前位在菲律賓東方海面的熱帶系統發展狀況要持續注意，最快明天或後天會增強，下週三（18日）之後的天氣狀況會受此影響很大，還會有較大變數。

氣象署預報員葉致均說，明天白天起到下週一（16日）白天的天氣會比較穩定，各地大多是多雲到晴的天氣。明天午後各地山區有零星短暫雷陣雨、後天午後南部地區及中部山區有局部短暫雷陣雨。

「下週一晚上就會變天，水氣開始增加」，葉致均說，下週二（17日）大台北、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，且午後各地有局部短暫雷陣雨。

葉致均說，下週三之後的天氣，就會取決於目前在菲律賓東方海面的熱帶系統發展狀況，如果快一點的話，明、後天就會增強為熱帶性低氣壓（TD），至於會不會繼續增強為颱風？就要視屆時的環境和發展結構。目前氣象署針對下週三之後的天氣預報是受低壓帶影響，北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後各地有局部短暫雷陣雨。

另外，目前貝碧佳颱風預計在後天登陸中國。葉致均說，台灣的天氣不會受到它的影響，但在明、後兩天要注意基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）沿海、恆春半島及馬祖有長浪發生的機率，後天中部以北沿海也有長浪發生的機率，這些長浪的發生都和貝碧佳颱風有關係。

貝碧佳颱風往中國移動，菲律賓東方海面的熱帶系統尚未增強為熱帶性低氣壓（TD）。（取自氣象署官網）（

貝碧佳颱風往中國移動，菲律賓東方海面的熱帶系統尚未增強為熱帶性低氣壓（TD）。（取自氣象署官網）（

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