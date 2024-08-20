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    拜登哭了！美民主黨大會首日壓軸 全場「謝謝喬」4分鐘

    美國總統拜登現身民主黨全國代表大會，獲得全場熱烈掌聲、歡呼。（歐新社）

    美國總統拜登現身民主黨全國代表大會，獲得全場熱烈掌聲、歡呼。（歐新社）

    2024/08/20 12:51

    黃邦平／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國民主黨在美東時間8月19日晚間召開為期4天的全國代表大會（Democratic National Convention），首日美國總統拜登壓軸登場，一現身現場就爆出熱烈歡呼，掌聲持續了4分多鐘，群眾高喊「謝謝喬」；拜登一度拭淚，演說時強調「民主已經取得了勝利。民主已經實現了。現在必須維護民主」。

    綜合外媒報導，美民主黨全代會在芝加哥登場，美國總統拜登壓軸登場演說，不過在拜登上台前，民主黨總統候選人、美國副總統賀錦麗驚喜現身，原預期全代會第4天才會出現的賀錦麗，上台發表簡短演說，民主黨人將永遠感謝總統拜登，「我們將憑藉對國家的熱愛，帶著積極、希望和信念去戰鬥......我們一定會贏」。

    在前國務卿希拉蕊、拜登妻子、拜登女兒陸續登台演說後，拜登在全代會開幕日壓軸登場，拜登一現身現場就爆出熱烈歡呼，掌聲持續了4分多鐘，底下群眾高喊「謝謝喬」，讓拜登忍不住拭淚。

    在這近40分鐘的演說中，拜登表示，「民主已經取得了勝利。民主已經實現了。現在必須維護民主」，他開始細數任內政績，特別強調這是他與賀錦麗一起打造這些政績。

    對於所謂換拜心結，拜登公開反駁，「所有人都在說我對認為我應該下台的人感到憤怒——這不是真的」，他澄清：「我愛我的工作，但我更愛我的國家，我們必須守護我們的民主」，大讚賀錦麗將成為「我們的孩子可以尊敬的總統」。

    最後拜登強調：「我們在2020年守護了民主，2024年我們能再次守護民主，歷史握在你們手中。」在拜登演說完畢後，賀錦麗再度上台擁抱拜登，向外界再次表達團結之意。

    拜登一現身現場就爆出熱烈歡呼，掌聲持續了4分多鐘，底下群眾高喊「謝謝喬」，在女兒安慰下拜登一度拭淚。（路透）

    拜登一現身現場就爆出熱烈歡呼，掌聲持續了4分多鐘，底下群眾高喊「謝謝喬」，在女兒安慰下拜登一度拭淚。（路透）

    賀錦麗上台擁抱拜登。（彭博）

    賀錦麗上台擁抱拜登。（彭博）

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