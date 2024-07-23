賀錦麗恐化身德蕾莎修女 克魯茲籲共和黨勿輕敵

克魯茲（左）提醒，腐敗的企業媒體複合體會把賀錦麗（右）她塑造成德蕾莎修女、歐普拉和甘地的結合體。（路透）

2024/07/23 15:43

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統大選局勢驟變！在現任總統拜登宣布退選並支持副總統賀錦麗（Kamala Harris）接棒後，共和黨德州聯邦參議員克魯茲（Ted Cruz）警告共和黨人不要低估賀錦麗。

福斯新聞（Fox News）報導，克魯茲22日在其播客節目「Verdict with Ted Cruz」中表示：「共和黨人嚴重低估了賀錦麗。他們不認為她很聰明，每當提到賀錦麗的名字時，共和黨圈子裡的人就會笑，把她當作笑柄。」

請繼續往下閱讀...

克魯茲警告共和黨人不要過早慶祝川普-范斯（Trump-Vance）陣營的勝利。他指出，民主黨和媒體將會大力宣傳賀錦麗是1位「具有歷史意義」的候選人。

「我認為人們低估了數十億美元免費媒體曝光的威力。整個腐敗的企業媒體複合體會把她塑造成德蕾莎修女、歐普拉和甘地的結合體」克魯茲說。

儘管如此，克魯茲仍然認為川普會在11月勝出，但他強調這並非板上釘釘的事。「如果你是民主黨人，現在讓你緊張的是混亂局面，距離選舉還有100天就出現這麼多混亂令人害怕。但你知道嗎？更可怕的是參加一場幾乎注定會輸的選舉，這正是拜登所面臨的情況」他補充道。

拜登於21日在社交媒體平台X上宣布退出總統競選，並隨即表態支持賀錦麗接替他參選。賀錦麗在週一的首次公開講話中讚揚了拜登在政府任職數十年的表現。

克魯茲表示，雖然他參加的共和黨全國代表大會是他政治生涯中「最好的」一次，但他擔心一些共和黨人過於自信，認為川普已經穩操勝券。

克魯茲說，「我很擔心，人們在大會上過於自信。有一種慶祝的氛圍，彷彿我們已經贏了，這將是一場壓倒性的勝利。川普要回來了，我們將獲得巨大的共和黨多數席位。」克魯茲強調：「現在不是慶祝的時候。現在是努力工作的時候。等到選舉日之後，等到我們贏了之後再慶祝。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法